Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, és a nemzeti konzultációról osztotta meg a gondolatait. Kifejtette, hogy igenis demokratikus, ha két választás között megkérdezik az embereket az életükhöz tartozó kérdésekről, ilyen a gazdaságpolitika, a béremelés, lakhatás, a kis és középvállalkozók megerősítése, vagy a Demján Sándor Program.

Gazdaságpolitika és a nemzeti konzultáció: Hidvéghi Balázs és dr. Vinnai Győző

Fotó: Bozsó Katalin

– Azt tapasztaljuk, hogy amikor nehezebb az élet, forrongó, bizonytalan világban, válságos időszakban élünk, akkor az emberek azt várják, hogy a közéleti emberek, a politikusok mutassanak utat. Emellett pedig meg is kérdezzük a magyarokat, hogy jó-e az az irány, amerre szeretnénk menni ebben az új gazdaságpolitikában – részletezte dr. Vinnai Győző, és megjegyezte: hazánk egy kis ország, az a jó, ha nyugattal és kelettel is kereskedik, az árukereskedelmet növeli, az energetikai kapcsolatokat fejleszti, a beruházásokat növeli.

Semleges gazdaságpolitika

Magyarország egy válaszúthoz érkezett, nagyon fontos döntések előtt áll, ezt már Hidvéghi Balázs fejtette ki, és arról beszélt, hogy a válságok, a veszélyek korát éljük, az elmúlt néhány év nehéz volt a covid járvány, és az orosz-ukrán háború miatt is. Ezek jelentősen átalakították a mindennapjainkat.

– Európa erre egy szankciós politikával válaszolt, ami nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mert a háború folytatódik, sőt eszkalálódik, egyre veszélyesebb szakaszokba lép a szemünk előtt. Az európai gazdaságot újra jelentősen visszavetette, megfékezte, földbe állította az uniós szankciós politika, ennek a következményeivel nézünk szembe: Európa versenyképessége romlik, gazdasága lassul. Ez hazánkban is gondot okozott: inflációt, magas energiaárakat, gazdasági bizonytalanságot. Ebből akarunk kitörni – mondta a parlamenti államtitkár, és hozzátette: Magyarországnak egy új gazdaságpolitikára van szüksége. Kifejtette, hogy a semleges gazdaságpolitika azt jelenti, hogy szabadon akarnak kereskedni nyugattal és kelettel egyaránt. – Mi magunk akarunk dönteni arról, hogy kivel, hogyan működünk együtt a gazdaságpolitika területén, és itt kizárólag egy dolog számít: mi Magyarország érdeke – fejtette ki Hidvéghi Balázs, és megjegyezte: ha a magyar gazdaság növekedni tud, akkor ez lehetővé teszi a bérek emelkedését, a lakhatási körülmények javulását mind a fővárosban, mind a fővároson kívüli területeken, a magyar gazdaság gerincét alkotó kis és középvállalkozások célzott támogatását, a 13. havi nyugdíj megtartását, a családtámogatások folytatását és a gyermekek után járó családi adókedvezmény megduplázását két lépcsőben. Az államtitkár azt is elmondta, hogy ezek azok a fontos célok, amelyekről a nemzeti konzultáció szól, aminek figyelembe fogják venni az eredményét.