Új dine-in koncepcióval terjeszkedik a Pizza Hut Magyarországon. A hagyományos éttermi élményt digitális kiszolgálással ötvöző modell világszinten is újdonság. Kozák Miklós, a gyorsétterem magyarországi igazgatója szerint a vendégek maguk kezelhetik rendeléseiket, miközben a személyzet továbbra is rendelkezésre áll. A hálózat több nagyvárosban, például Egerben, Nyíregyházán és Székesfehérváron tervez új éttermeket nyitni - tájékoztattak közleményükben.

Forrás: Pizza Hut

Az első etterműket 1958-ban nyitották meg az Egyesült Államokban Dan és Frank Carney ötlete alapján. A hálózat jelenleg már több mint 90 országban van jelen.

„Klasszikus, beülős étteremként indult amikor a testvérek kitalálták, de folyamatosan alkalmazkodni kellett a kor igényeihez, ezért született meg korábban a Fast Casual Delivery, vagyis a gyorskiszolgálós szisztéma” – idézte fel a gyorsétterem magyarországi igazgatója. „Új pécsi franchise-éttermünkben pedig a régi stílust ötvözzük a 21. századi szokásokkal, hagyományos étterem került kialakításra, új digitális kiszolgálási rendszerrel, ami egyedülálló a cég éttermi portfóliójában” – tette hozzá Kozák Miklós.

Az igazgató az újítás előnyei közé sorolta, hogy a vendégeket egy hostess kíséri az asztalukhoz, onnantól maguk gazdálkodnak az idejükkel, akkor adják le a rendelést, akkor fizetnek, amikor szeretnének, eldönthetik, hogy igénybe veszi-e a felszolgálói szolgáltatást.

„Nem állunk meg Pécsnél”

A gyorsétterem franchise-menedzsere elárulta azt is, hogy további nagyvárosokban tervezik a modern dine-in koncepcióval működő hálózat bővítését. „Eger, Nyíregyháza, Veszprém, Sopron, Székesfehérvár, Szolnok is szerepel a terveink között, már zajlanak a tárgyalások az új éttermek nyitásáról. A pécsi étterem megnyitása egyébként 35 munkahelyet teremtett a városban” – tette hozzá.

A modern dine-in koncepció nemcsak Magyarországon, hanem világszinten is újdonságnak számít. „Mindig is hittünk abban, hogy ez a modell működni fog, ez az, amit a vendégek keresnek. Jelenleg lengyel partnerünkkel közösen dolgozunk a koncepció fejlesztésén.”

Az éttermi lánc lehetőséget biztosít új hazai franchise -partnerek csatlakozáshoz. Kozák Miklós, a cég magyarországi igazgatója hangsúlyozta, hogy a vállalat teljes körű támogatást nyújt azon partnereinek, akik csatlakoznának az innovatív modellhez. „Segítséget adunk számukra a részletes üzleti tervezéshez, a helyszínkiválasztáshoz, rendszeres szakmai támogatást biztosítunk.