Eddig javarészt gyönyörű idővel kényeztetett minket az ősz, ami nemcsak a hangulatunknak, hanem a szabadtéri programoknak is kedvez. Az ősszel a gombaszezon is kezdetét vette, a vármegyei erdők telis-tele vannak finomabbnál finomabb kalaposokkal, és persze azok mérgező párjaival is, ezért a szakemberek fokozott óvatosságra intenek. A közelmúltban egy ipolyvecei asszony került kórházba gombamérgezés miatt, miután egy, az erdőben szedett gombákkal házaló férfitől vásárolt. A megvett áruból később rántottát sütött, az azt követő néhány napban viszont egyre rosszabb állapotba került. A házalótól vett gombák között ugyanis gyilkos galóca is volt, melynek csupán egyetlen darabja is elengedő ahhoz, hogy több ember halálát okozza. A hölgy azóta májátültetésen esett át, és napok óta mélyaltatásban tartják.

Az egyik legveszélyesebb hazai gomba, a gyilkos galóca

Fotó: Facebook/Gyilkos galóca

Nemrégiben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra hívta fel a figyelmet, hogy a gombaszezon kezdetével ugrásszerűen megnövekedett a megbetegedések száma. E hetekben tízszer annyi embert érint gombamérgezés, mint korábban. A legtöbb mérgezésért jelenleg a nagy döggomba és a világító tölcsérgomba felel. A Nébih arra kéri a gombagyűjtőket, hogy fogyasztás előtt minden esetben mutassák be gombaszakértőnek az erdőben szedett gombát. Ezt erősítette meg lapunknak Dudás Roland gombaszakértő is, aki immár 13 éve dolgozik a szakmában. Lapunknak arról számolt be, rengetegen keresik fel őt és a kollégáját Nyíregyházán, a Búza téri piaccsarnokban.

Gomba, a gyerekek büszkesége

– A természet szeretete, az erdőjárás öröme is hozzájárul ahhoz, hogy a gombaszedés nagyon népszerű, ráadásul azt tapasztaljuk, ez a családoknak is egy remek program. Míg néhány éve főként az idősek tértek be hozzánk átvizsgáltatni a „kalapos zsákmányt”, addig mostanság főként a gyerekek és a szüleik ellenőriztetik az erdőben gyűjtött gombákat. Nagyon jó látni a gyermekek arcán azt az örömöt és büszkeséget, amikor a maguk szedte méretes őzlábgombát, vagy más fajt felteszik az asztalra. Leggyakrabban az említett őzlábgombát, csiperkét, vargányát, rókagombát, pöffeteget hoznak be hozzánk, az erdeink nagyon gazdag gombaválasztékkal várják a kirándulókat. Sajnos az is gyakori, hogy mérgező fajtát találunk a kosárban, szinte minden héten találkozunk ilyesmivel. A gyilkos galóca mellett pókhálósgombákat is találtunk már. Amennyiben a gyilkos galócának akár egy darabját is megtaláljuk a kosárban vagy a dobozban a többi, ehető gomba között, az egész megy a kukába – hangsúlyozta a szakember.