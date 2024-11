Több online felületen is látható az a közlekedésbiztonsági kampány, melyet a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. indított, hogy felhívja a gyalogosok figyelmét a körültekintőbb közlekedésre, különösen a gyalogátkelőhelyeken. A reklámfilm alkotói egy meghökkentő példán keresztül, kissé sokkoló módon mutatják be, hogy a zenehallgatást miért érdemes szüneteltetni az átkelés idejére egy-egy gyalogátkelőhelyen, és kizárólag akkor szabad elindulni, ha zöldre vált a jelzőlámpa a gyalogosok számára – olvasható az ügynökség lapunkhoz is eljuttatott közleményében. Arra is felhívták a figyelmet, hogy hazánkban minden évben közel 15 ezer személyi sérüléssel járó baleset történik.

Biztonságos körülmények között készült a gyalogosok figyelmetlenségét bemutató film

Fotó: HUMDA

Kétségbeesett gyalogosok

Igencsak gyakoriak azok az esetek, amikor a gyalogosok figyelmetlenül, a tilos jelzés ellenére kelnek át a gyalogátkelőhelyeken.

Az ügynökség a kampányfilmjében biztonságos körülmények között mutatja be, hogyan nézhet ki egy kritikus helyzet. A gyalogosok a fülhallgatójukon zenét hallgatnak, mi több az okostelefonjukat nézve sétálnak át a zebrán. Ekkor egy általuk is hallható kürtszó harsan fel, mintha dudálna egy jármű. A felvételeken látható gyalogosok kétségbeesése, ijedt tekintete és viselkedése szavak nélkül is elárul arról, miért kellene mindenkinek körültekintően, a szabályokat betartva viselkedni. No meg a telefont legalább ilyenkor a zsebben tartani.

