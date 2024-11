– Alázat és türelem nélkül nem lehet dolgozni. A tanári pálya ma már egy kicsit olyan, mint a segítő szakmák, ahol a diákok helyzetét, szociális körülményeit is figyelembe kell vennünk, nagyfokú alkalmazkodást igényel a tanítás. Szép hivatás, de nehéz is. A nevelési módszerek megválasztása ugyancsak rajtunk áll. Elég nagy utat jártam be munkám során, a speciális igényű gyerekek nevelésétől kezdve, a hátrányos helyzetű diákok tanításán át a szakiskoláig, és találkoztam igazán „nehéz esetekkel” is. Olyan tanulókkal, akikkel csak a szülők segítségével találtuk meg a közös hangot, de végül megtaláltuk – mondta el Takáts Andrea, aki bár néhány éve már a felnőttoktatásban dolgozik, de évtizedes tanári pálya áll mögötte. Hozzátette, hiába változik gyorsan a világ és benne a mai generációk, a problémák egy része ugyanaz marad.

– Mindig voltak engedetlen gyerekek, pimaszok, lusták, akik nem figyelnek a tanórán. Talán nem ennyien mint ma, de a problémákat megpróbáltuk a helyén kezelni, nem sepertük a szőnyeg alá és nem is fújtuk fel nagyra, ideális esetben együttműködve, partnerként a szülővel oldottuk meg. Arról hosszasan lehetne beszélgetni, hogy miért van egyre több nehezen kezelhető diák az iskolákban, mégis úgy tartom: szép szavakkal többre megyünk, mint gorombasággal vagy alaposan lehordva őket.