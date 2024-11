Aki hétfő reggel az Orosi úton közlekedett, pontosan érzékelhette, mekkora visszatartó ereje van már önmagában is a rendőrautónak. Ha pedig egyszerre három áll az úton, az a legkörültekintőbb közlekedésre készteti a notórius sietőket, a gyorshajtás szerelmeseit is. Ám még így is volt, aki átlépte a megengedett legnagyobb sebességhatárt és a traffipax elkészítette a felvételt, amit persze senki sem szeret látni.

Gyorshajtás: sebességellenőrzés Szabolcsban

Fotó: Sipeki Péter

Kiszűrik a száguldókat, tilos a gyorshajtás

– Kirívón súlyos esettel az akció első két órájában még nem találkoztak kollégáink – mondta szerkesztőségünknek Morvai Szabolcs. A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője a Vég-sebesség elnevezésű kampányról szólva elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg útjain három napon át, éjjel és nappal is működnek a sebességmérő eszközök. A tapasztalatok és adatok azt mutatják, hogy továbbra is a legfőbb baleseti ok a gyorshajtás, a mostani akció célja is az, hogy a lehető legtöbb gyorshajtót kiszűrjék a közlekedésből.

A helyszínek kiválasztásánál figyelembe vették az aktuális baleseti statisztikát, az önkormányzatok tapasztalatait, valamint a lakosság javaslátát is kikérték, hol tartják indokoltnak a sebességmérést.