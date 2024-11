A gyorshajtó autósok visszaszorítása érdekében szervezett Vég-sebesség elnevezésű akcióban a rendőrség igyekezett megjelenni minden baleseti szempontól fontosnak ítélt helyszínen és útvonalon, és a lakossági kéréseket is igyekeztek figyelembe venni, így kedden lakó-pihenő övezetben tartottak fokozott ellenőrzést.

A gyorshajtókat szűrték ki a forgalomból

Fotó: MRFK

Taposták a gázpedált

– A tapasztalatok azt mutatják, hogy szükségesek az ilyen akciók, kollégáink november 18.-20. között 1259 járművezetővel szemben intézkedtek és szankcionálták a közúti közlekedés szabályainak megsértését. A sebességmérésre koncentráltunk és több 700-an lépték át a megengedett legnagyobb sebességhatárt – mondta el szerkesztőségünknek Morvai Szabolcs. A rekorder a záhonyi rendőrkapitányság területén lakott területen belül a megengedett 50 helyett 100-zal száguldozott, amiért megkapta a jogos büntetést.

– Kiszűrtünk nyolc ittas járművezetőt is a forgalomból. Vizsgáltuk a passzív biztonsági eszközök használatát, annak elmulasztását. Összesen 282 járművezető nem kapcsolta be a biztonsági övét, ami szintén magas arány, főként annak tükrében, hogy korábban csak erre külön akciót szerveztünk – tette hozzá a vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.

Kevesebb baleset történt

A három nap alatt 16 fix és mobil sebességmérő eszköz és csaknem kétszáz rendőr – köztük Hajdú és Borsod megyei egyenruhások is – vett részt az országosan is egyedülálló akcióban.

– A legnagyobb pozitívuma a kampánynak, hogy ezalatt az idő alatt nem történt halálos baleset vármegyénk útjain, valamint nem érte el a tizet a személyi sérüléses balesetek száma, azaz volt visszatartó ereje a rendőri jelenlétnek. Érezhető volt, és a visszajelzések is megerősítették, lelassult a város forgalma – jegyezte meg Morvai Szabolcs, aki hangsúlyozta: a jövőben is számítani lehet hasonló akciókra, és visszatérően ellenőrzik majd a lakó-pihenő övezeteket is.