Mosolygó Tibor görögkatolikus pap

Fotó: Nyíregyházi Egyházmegye/ Zadubenszki Norbert

A közös ima nagy segítség

– Van úgy, hogy a család hív a súlyos beteghez, olyankor arra kérem őket, jöjjenek velem, legyenek ott ők is, amikor a betegek kenetét megkapja a hozzátartozójuk. Merthogy a közös ima nagy segítség a küzdő betegnek, és elindítja a gyászmunkát a családtagokban is. Azt szoktam mondani, semmi mást nem kell tenniük a betegágy mellett, mint amit évtizedeken keresztül csináltak, fogják a családtag kezét és együtt mondjuk az imádságokat. Fontos, hogy osztozzanak mindabban, amiben ő van. Jött egyszer hozzám egy idős hölgy, hogy a férje vég­stádiumos daganatos beteg, és hogy menjek be hozzá, üljek le mellé, de úgy, hogy ne vegye észre. Mondtam a néninek, tessék nézni, a helyzet az, hogy ezt nem lehet úgy csinálni, hogy ne vegye észre a férje, s egyébként is fél évszázada házasok, mindig őszinték voltak egymáshoz, legyen most is az hozzá. Elmentem a bácsihoz, mert ő tényleg nagyon beteg volt már, de magánál volt, teljesen tiszta volt a tudata. Megkérdezte, hogy ki vagyok, miért jöttem. Felajánlottam, hogy meggyónhat. A bácsi azzal kezdte, jaj de jó, hogy jöttem, csak a felesége meg ne tudja, hogy ő ilyen súlyos beteg! Szóval mind a ketten a másikat féltették, a másik lelke miatt aggódtak. Végül behívtam a kórterembe a nénit, együtt imádkoztunk, megnyugodtak. Majd néhány hét múlva véletlenül összefutottam a nénivel, aki megszólított és elmondta, hogy milyen fontos volt nekik az a bensőséges találkozás akkor, az őszinteség, mert megtervezték azt, hogy mi fog történni, ha a bácsi meghal. Szépen megállapodtak benne, hogy a veteményest már nem kéne beültetni, mert a néni már egyedül nem fog vele boldogulni, s csak annyit vállaljon magára, amennyit elbír. Szépen felépítették közösen, hogy mi lesz utána, ha a férj már nem lesz. Nagy erejű visszajelzés volt ez számomra – mesélte Mosolygó Tibor atya, aki az őszinteséget nagyon fontosnak tartja akkor is, amikor gyermekkel kell közölni a fájdalmas hírt, hogy meghalt valakije.

– Fontos, hogy ők is elbúcsúzzanak a szeretett személytől, elhullajtsák a könnyeiket érte, hogy aztán megőrizzék szívükben az emlékét. A vallásos ember tudja, hogy Isten nemcsak néhány évtizedes földi létre teremtett bennünket, hanem az örökkévaló létezésre – tette hozzá az atya.

– S valóban mindenki másként éli meg a gyászt, ezekben a napokban felerősödnek ezek az érzések, azonban a ravatalnál vagy a sír mellett állva óhatatlanul a „tükörbe nézünk”. Mert ha őszinték vagyunk magunkhoz és a szívünkre tesszük a kezünket, tudjuk, nemcsak a halottat siratjuk, hanem magunkat is. Arra gondolunk, vajon mit mulasztottunk el, hogyan lehetett volna bölcsebben, jobban élni vele, boldogabbá tenni egymást vagy a másikat. Mindannyiunkban van egy ilyenfajta lelkiismeret-furdalás, amivel szembe kell nézni, s ezt a sebet tépik fel az évfordulók, a halottak napi megemlékezések. A temetéseken papként én mindig az elhunyt „örökségéről” szoktam beszélni, arról, amit ráhagyott az utókorra. Próbálom felerősíteni azt a vonását, azt a tulajdonságát, amitől többé válhattunk általa, lelki értelemben értékesebbé és gazdagabbá.