Elbírálták a szociális célú tüzelőanyagra október 22-éig beérkezett kérelmeket Nyírbogdányban. Az önkormányzat az erről szóló határozatokat is kiküldte az érintetteknek, így november 15-én, pénteken megkezdődhet a tüzelő kiosztása – számolt be az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán Lisovszki Tamás, Nyírbogdány polgármestere. Arra is kitért, aki még nem nyújtotta be a kérelmet a szociális tüzelőre, november 15-éig még megteheti. További részletek a település közösségi oldalán.