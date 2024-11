A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium ismét bizonyította, hogy az intézményben folyó szakmai munka nemcsak kiemelkedő, de országos szinten is elismerésre méltó. A gitár tanszak három növendéke – Román Dalma, Schmidt Lotti Ilona és Barkóczi Laura – a klasszikus gitározás egyik legnagyobb álmát váltotta valóra: az Eötvös Zenei Alapítvány pályázatán elnyerték a világhírű Kohno/Sakurai japán mesterhangszerek egyéves használatának jogát.

Kimagasló tehetségek

A lányok kimagasló zenei tudásukat Budapesten, a Régi Zeneakadémia Kamaratermében tartott koncerten mutatták be. A hangverseny nemcsak az esemény jelentőségét, de a fiatal zenészek tehetségét is méltóképpen hangsúlyozta. A kuratórium döntése alapján Román Dalma, Schmidt Lotti és Barkóczi Laura kiérdemelték a világszínvonalú mesterhangszerek használatát, amelyek hozzájárulnak zenei fejlődésük további magas szintű támogatásához. A pályázat célja az volt, hogy a magyar klasszikus gitár ifjú tehetségeinek biztosítson olyan hangszert, amelyen még jobban kibontakoztathatják tudásukat. A Kohno/Sakurai hangszerek különleges minőségük révén lehetővé teszik a legapróbb zenei részletek pontos megszólaltatását, ami elengedhetetlen a koncertpódiumokon és nemzetközi versenyeken a sikerhez. A diákok kimagasló eredménye mögött nemcsak tehetségük, hanem kitartó munkájuk és példamutató szorgalmuk is áll, de elengedhetetlen szerepe van a felkészítő tanáruk, Czakó Erika áldozatos munkájának is. Az elhivatott tanári támogatásnak és az iskolában zajló magas szintű szakmai munkának köszönhetően a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium gitár tanszaka országos szinten is egyre nagyobb elismerést vív ki magának – tájékoztatta lapunkat az iskola