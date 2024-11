Hetvenedik születésnapja alkalmából köszöntötték prof. dr. Jánosi Zoltán irodalomtörténészt, a Nyíregyházi Egyetem korábbi rektorát az intézményben. Az ünnepséget az egyetem vezetősége, valamint a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet szervezte meg – számolt be róla az egyetem honlapja.

Miskolcon született, ám életének nagy része Nyíregyházához köti az idén hetven éves Jánosi Zoltánt. A József Attila-díjas irodalomtörténész 1979-ben a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola magyar-orosz szakán, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar szakán kapott tanári oklevelet. 1985-től a Nyíregyházi Egyetem jogelőd intézményének munkatársa, 1995-ben lett az irodalomtudományok kandidátusa, 2006-ban habilitált. A Bessenyei György Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékén előbb adjunktusként, később docensként tanított. 1996-tól az intézmény Magyar Irodalom Tanszékén főiskolai tanárként oktatott. 2000-től a Nyíregyházi Főiskola Bölcsésztudományi és Művészeti Karának főigazgatója, 2008-tól 2015-ig pedig a Nyíregyházi Főiskola rektora volt.

Írói és irodalomtörténészi pályája a 80-as években indult. 1982-ben novellás-, 1995-ben verseskötete jelent meg. Az 1996-ban kiadott Nagy László mitologikus költői világa című, monográfiája „Év Könyve” díjat kapott. Kutatásaiban elsősorban a magyar líra „bartóki” kiteljesedésének vizsgálatával és az archaikus kultúrák líratörténeti szerepének értelmezésével foglalkozik. 1996 és 2017 között tizenhat szakmai könyvet írt, ezekből kettőt idegen nyelven. Andalúziában kiadott könyve Federico García Lorca magyarországi befogadását értelmezi, német nyelvű munkája Krúdy Gyula műveit népszerűsíti.

Publikációs munkássága mellett irodalmi szervezetekben is dolgozik, irodalmi folyóiratok szerkesztőjeként, főszerkesztőjeként is tevékenykedett.

Az írót, költőt, irodalomtörténészt 70. születésnapja alkalmából dr. Hárskuti János, a Nyíregyházi Egyetem elnöke, valamint egykori kollégái, pályatársai is köszöntötték.

Dr. habil. Minya Károly a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet igazgatójának üdvözlő beszédét követően Dr. habil. Karádi Zsolt főiskolai tanár laudációja következett, végül Tukacsné dr. Károlyi Margit visszaemlékezését hallhatták az egybegyűltek.

A köszöntések után különleges ajándékkal is készültek a pályatársak. Az ünnepelt tiszteletére hamarosan a pályatársak, tanítványok és kolllégák szépirodalmi és irodalomtörténeti írásaiból szerkesztett különszámot jelentet meg a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle.