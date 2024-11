– Valóban egyre több a 45-55 évesek körében a magas vérnyomás – erősítette meg felvetésünkre dr. Zilahi Zsolt kardiológus főorvos, akit a hipertónia betegségről, tünetekről és a megelőzés lehetőségeiről kérdeztünk.

Dr. Zilahi Zsolt kardiológus főorvos a hipertónia specialistája

Fotó: Pusztai Sándor, archív

– Az optimális vérnyomás 120/80, ezt célozzuk meg a kezeléskor, magas vérnyomásról pedig akkor beszélünk, ha a tartomány eléri a 140/90-et. Fontos, hogy ezt ne egyetlen mérés, hanem 24 órás vérnyomás-monitorral ellenőrizzük – mondta a hipertonológus, aki hozzátette: az utóbbi időben egyre inkább háttérbe szorul a rendelőben a vérnyomásmérés, mert nem ideális keretek között mérnek, hiszen a „fehérköppeny-effektus” már a rendelőben érkezés előtt elkezdődik. A vérnyomás mérésének vannak optimális körülményei, öt percig a páciens üljön nyugodtan, teljesen engedje el magát, vagyis az izmai ne feszüljenek, a hátát támassza meg és a felkarja lehetőleg legyen egy vonalban a vérnyomásmérővel – sorolta a főorvos, s megjegyezte: sokkal megbízhatóbb a beteg által vezetett vérnyomásnapló.

– Ezt vesszük alapul, valamint a 24 órás értékeket, amikor kimondjuk egy-egy esetben a magas vérnyomás diagnózist. A szisztolés nyomás azt mutatja, hogy a szív összehúzódásakor a vér milyen erővel pumpálódik ki az artériákba, azok milyen mértékben tágulnak ki, hogy a vértömeget befogadják és hatnak az érfalakra. A diasztolés nyomás pedig azt, hogy a szív elernyedésekor az artériákban lévő nyomás mennyire marad fenn, vagyis mennyire húzódik össze – ismeretet a főorvos.

Primer és szekunder hipertónia

– A magas vérnyomásnak több típusa létezik, melyek közül a leggyakoribb a primer, vagyis az elsődleges magas vérnyomás. Ilyenkor nincsenek nyilvánvaló okok, hanem több rizikótényező – a genetikai hajlam, elhízás, cukorbetegség, az életkor, a dohányzás, a túlzott alkohol- és sófogyasztás, a testmozgás hiánya, a fokozott stressz – együttesen okozzák a magas vérnyomást. Ezekben az esetekben az egészséges, sószegény étrend, több gyümölcs és zöldség fogyasztása, az életmód megváltoztatása, a rendszeres testmozgás segíthet kezelni a betegséget és csökkenteni a szövődmények kockázatát is – magyarázta dr. Zilahi Zsolt, és kifejtette: a menopauza a nőknél, illetve a fizikai inaktivitás is rosszul hat a vérnyomásértékekre, ahogy azok is jóval nagyobb eséllyel lesznek hipertóniások, akinek a szülei is magas vérnyomással küzdenek.