A havas táj látványa mindenkit lenyűgözött, a legnagyobb élményt azonban azoknak jelentette, akik először láttak élőben hóesést. A Nyíregyházi Egyetem több külföldi hallgatójának egyik legemlékezetesebb kalandja lett az idei első hó.

Fotó: Váczy Norbert/Nyíregyházi Egyetem

Mesés hótakaró lepte el pénteken a Nyíregyházi Egyetemet. Az órákon át tartó havazás ünnepi hangulatot hozott a kampuszra. A Vizuális Kultúra Intézet hallgatói közül többen ragadtak kesztyűt és egy köztéri hószoborral lepték meg az egyetem hallgatóit és munkatársait.

A hóemberépítés és a hógolyózás azonban sokaknak teljesen ismeretlen program. A külföldi hallgatók közül ugyanis többen most először láttak élőben havat. A Ghánából érkezett és ma már csak nemes egyszerűséggel „királyként” emlegetett Mark Kyemereh számára életreszóló élmény a hóesés. Mark elmondása szerint hazájában egy több, mint ezer főből álló közösség vezetőjének számít. Szülőföldjén az év nagy részében, ahogy most is, 30 fok körül mozog a hőmérséklet. A hideg, havas táj látványa egy teljesen új világot és fantasztikus élményt jelent számára. Ennek örömére hógolyógyúrásba kezdett.

Ahogy többen is a külföldi hallgatók közül… Az egyetem parkjában a lelkes diákok rögtönzött hógolyócsatába kezdtek

Bűsra Ersen angol nyelvű előkészítő kurzusra jár a Nyíregyházi Egyetemre, Törökországból érkezett és neki is ez az első havas élménye. Miközben erről beszél egyik gyakorlott hallgatótársa többször is eltalálja jól célzott hólabdájával. Emir-Őmer Dincel félig török, félig román családból származik, Romániában él, ezért ilyen tapasztalt a hógolyózásban.

Yosiah Charles a Karib-szigetekről jött és pilótának tanul a Nyíregyházi Egyetemen. Hazájában a 25 fok számít a leghidegebbnek, ezért számára is fantasztikus élmény a havazás, amit életében először itt Nyíregyházán tapasztalt meg.