A szülő személyiségének hatása a gyermek nevelésére címmel tartanak előadást Géberjénben. A november 12-én, kedden 17 órakor kezdődő programon Farkasné Kiss Krisztina, a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatala Oktatási irodájának vezetője előadását hallgathatják meg a résztvevők a helyi általános iskola felsős épületében. Az előadó izgalmas példákon keresztül mutatja majd be a különböző szülői szerepeket, és azt is megismerteti a közönséggel, hogyan hat a szülő személyisége a gyermek nevelésére és felnőttkori életére – tette közzé közösségi oldalán Géberjén önkormányzata, majd arra is felhívták a figyelmet, hogy az előadásra nem csupán az iskolások szüleit várják.