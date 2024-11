Nyíregyházán munkába álltak a hókotrók, a sószórók, a NyírVV munkatársai is seprűt és lapátot ragadtak. Azonban így is fokozott óvatossággal kell vezetni, gyalogolni, és akár kerékpározni is, hiszen van aki ilyenkor is nyeregbe pattan. Mivel folyamatosan havazik, így az autósok figyeljenek a hókotrókra is, és lehetőség szerint segítsék a munkájukat.