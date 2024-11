Oly régen nincsenek már azok az igazi nagy telek, amikor gyermekkorunkban a térdig érő hó lehullott. Kisgyermekként gázoltunk bele édesanyánk bosszúságára. A hideg pirosra csípte az arcunkat. Nem bántuk, hogy ujjaink megdermedtek a fagyos hóban. Húztuk a szánkót, gyúrtuk a hógolyót, a nagy havat görgetve építettük a hóembereket. Mi is hóemberek lettünk a sűrű hóesésben. Biztosan minden velem egykorú ember még most is boldogan gondol a nagy hóra és az igazi kemény télre.

- B. I. -