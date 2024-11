Egy rózsaszín flamingó, generációkon átívelő nipp egy ifjú házaspárról, virágzó rózsabokrok – idilli kis sziget a Kerék utcai hulladékudvar bejáratánál. Pénteken ide látogatott ki Ferenc Viktória európai parlamenti képviselő és Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke. A környezetvédelmi szakbizottság magyar főtagja – aki azt is elárulta, hogy kárpátaljai születésű, a közös határhoz közel nőtt fel és szerzett diplomát, így igen kedves a szívének a térségünk – szeretne minél többet megtudni arról, hogyan érvényesülnek hazánkban az unió hulladékkezelési irányelvei.

Hulladék és hulladékkezelés: Ferenc Viktória európai parlamenti képviselőt és Seszták Oszkárt, a vármegyei közgyűlés elnökét az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője, Éberhardt Gábor (középen) fogadta a Kerék utcai hulladékudvarban

Fotó: Bozsó Katalin

Hulladék: nem mindegy, mi lesz a sorsa

– Az EP-mandátumom alatt szeretném a határmenti együttműködési projekteket „kiterjeszteni” a környezetvédelem területére is. Erre már vannak kezdeményezések: a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás egy, a nyíregyházihoz hasonló hulladékfeldolgozó és- szelektáló üzemet épít Makkosjánosiban. Azért látogattunk el Nyíregyházára, hogy megnézzük, hogyan működik, milyen korszerű technológiákat alkalmaznak az itteni központban. Nagyon fontosnak tartom továbbá – hangsúlyozta Ferenc Viktória –, hogy ne csak a hulladék lerakásáról beszéljünk, hanem olyan előremutató kezdeményezésekről is, melyeknek jelentős a szerepük a körforgásban. Nyíregyházán a szelektív gyűjtés, az újrahasznosítás mellett az újrahasználatot is támogatják, ami azt jelenti, hogy a hulladékudvarokban az emberek leadhatják a feleslegessé vált, de jó állapotú tárgyakat, bútorokat, ruhákat, amiket aztán egy jelképes összegért meg lehet vásárolni. Ez példaértékű, és nemcsak a régióban vagy Magyarországon, hanem a tágabb európai környezetben.

Ferenc Viktória európai parlamenti képviselő Nyíregyházán, a Kerék utcai hulladékudvarban

Fotó: Bozsó Katalin

Együtt a környezet védelmében

– A közelmúltban találkoztunk Brüsszelben, ahol Ferenc Viktória felvetette, hogy szívesen eljönne Nyíregyházára és itt tájékozódna a környezetvédelmet érintő kérdésekről – vette át a szót Seszták Oszkár. A vármegyei közgyűlés elnöke elmondta: az európai parlamenti képviselő a látogatás során betekintést nyer a helyi hulladékgazdálkodási folyamatokba, a kapcsolódó uniós programokba, szemléletformáló projektekbe. Nyíregyházán olyan tapasztalatokat szerezhez, melyek hasznosak lehetnek a munkája során.

– Biztos vagyok benne, hogy nem ez az utolsó ilyen vizit Szabolcs-Szatmár-Beregben és a vármegyeszékhelyen, mert egyéb témákban is véleményt fogunk cserélni, bevonva a polgármesterek, országgyűlési képviselőket. Elindulhat a közös munka, amivel előrébb vihetjük a környezetvédelem ügyét.