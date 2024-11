Ifjúsági Kulturális Központ kialakításáról is döntöttek pénteken a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés tagjai Nyíregyházán a vármegyeházán. Az önkormányzat tagjainak összehívását több pályázat beadásának közeli határideje indokolta. A határozatképes közgyűlés elfogadta az ,,Interkulturális kapcsolatok erősítése kulturális intézmények fejlesztése révén Szatmár megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében” című programot. Ebben a programban együttműködik Nyíregyháza önkormányzata, a vármegye önkormányzata, valamint a határon túli Szatmár Megyei Tanács és Szatmárnémeti önkormányzata.

Ifjúsági központ is létesül: a vármegyei közgyűlés vezetői

Fotó: Sipeki Péter

Ifjúsági központ létesül a közös projektben

A határ menti programok fontos célkitűzése, hogy segítse a kulturális kapcsolatok fejlődését a két szomszédos megye kulturális örökségeire alapozva. A közös projekt keretében több műemlék épület megújul Szatmárnémetiben, Nyíregyháza belvárosában, a Bocskai utca 25. szám alatt pedig kialakítanak egy Ifjúsági Kulturális Központot. A pályázattal kapcsolatban dr. Veres János (Összefogás Megyénkért) felvetette, jó lenne, ha a nagy értékű projekt megvalósítása során Nyíregyháza és Szatmárnémeti mellett több települést, főleg határhoz közeli települést is bevonnának a kulturális programokba. Ezzel a felvetéssel egyetértett Kiss András (Fidesz-KDNP) is, Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke pedig megerősítette, ügyelni fognak arra, hogy több települést is bevonjanak a kulturális kapcsolatok megerősítése érdekében.

A közgyűlés tagjai elfogadták az ,,Interreg Central Europe Program 3. pályázati felhívásának” támogatására vonatkozó előterjesztést is. Ebben a határ menti régiók interregionális fejlődését célul kitűző programban a vármegyei önkormányzat számos partnerrel dolgozik majd együtt, lengyel, szlovák, román és ukrán társulásokkal, intézményekkel működik majd közösen. Mivel a vármegyei önkormányzatnak a pályázatokhoz saját erőt is fel mutatnia, a rendezvény résztvevői módosították az idei költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletet.