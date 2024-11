Azokra a november elsejékre gondolok, amikor még nem rohant senki, mindenre volt idő, összetartottak az emberek és együtt emlékeztünk az elhunyt szeretteinkre. Napjainkban mindenki akkor megy ki a temetőbe, amikor akar, azokban az időkben viszont összegyűlt a család, és együtt sétáltunk ki a halottainkhoz.



Szeretett nagymamám

Fotó: Magánarchívum

Egymásra figyeltünk

Azokra a november elsejékre gondolok, amikor még a nagymamámmal az ő kertjéből szedtük a virágokat, hogy a legszebbeket kivigyük a nagyapám, a dédszüleim és a többi elhunyt családtagunk sírjára. A nagymamám nagyon szerette a virágokat, ő ültette, nevelgette és óvta őket a reggeli fagyoktól. A szívét és a lelkét is beletette a gondozásukba. Várta mindig, hogy kinyíljanak: volt fehér, lila, sárga krizantémja. Egyik szebb, mint a másik.

Azokra a november elsejékre gondolok, amikor még hideg szelek fújtak, bizony felfért a nagykabát is, mindig attól féltünk, nehogy lefagyjanak a virágok a temetőben. Általában délre megérkeztek a budapesti rokonok, és a nagymamám kicsi nyárikonyhája megtelt élettel. Igaz volt a mondás, hogy a „jó emberek kis helyen is elférnek”. „De rég láttunk, de megnőttél!” – mondták nekem a pestiek. Családi ebéd várt ránk. Evés közben mindenkinek volt egy-egy szép emléke, amit felidézett az elhunyt szeretteinkről. Türelmesen, figyelmesen hallgattam végig a történeteket. Azokban az időkben még nem a telefon pötyögtetésére koncentráltunk, hanem egymás csodálatos élményeire összpontosítottunk. Anno a szavaknak és a mondatoknak még erejük volt. Ezek akkor fontosabbak voltak nekünk, mint manapság a legújabb csúcstechnika. A mondanivalóval a lelkünkre tudtak hatni. Ha elbeszélgettünk egymással elhunyt szeretteinkről, gondolatban felszabadultunk, és ez jó hatással volt ránk. Azt éreztük, hogy megnyugodott a lelkünk. Szerintem a magyar a világ egyik legszebb anyanyelve. Ezért használjuk ki, hiszen az a legjobb a mentális egészségünknek, ha kibeszéljük magunkból a lelki fájdalmunkat. Az elődeink tudták, hogy nem jó magukba zárkózni, és meg kell szólalni, ha valami fáj. Akkoriban jobban megnyíltak egymásnak a családtagok. Annak idején háromszor is kint voltunk a temetőben: reggel rendbe tenni a sírt, délre kivittük a virágokat. Estére is kimentünk – mert ilyenkor a legszebb a sírkert – mécsest gyújtani mindazokért, akik már nincsenek sajnos közöttünk.