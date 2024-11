Vegyen újat, ha kell, ha nem

– Az egyik típus technikai jellegű. Erről akkor beszélhetünk, ha a gyártók szándékosan rosszabb minőségű, esetleg sérülékenyebb anyagból készítik a terméket, hogy ne legyen olyan tartós. A másik forma az erkölcsi elavulás – ebben az esetben különféle marketingmódszerekkel veszik rá a felhasználókat, hogy bizonyos időközönként cseréljék le eszközeiket a legújabb modellekre, akkor is, ha semmi bajuk nincs. Az előrelépéshez a gyártóknak és a fogyasztóknak is változtatniuk kell. Néhány éve egy petíciót indítottunk a Fenntarthatóság Felé Egyesülettel közösen, melynek célja az volt, hogy szakpolitikai fellépést sürgessünk a tervezett elavulás ellen. Azt szerettük volna, ha bűncselekménynek minősítik e jelenség alkalmazását, illetve a kötelező jótállás bővítését is el akartuk érni. Bár az akkori egy év helyett mi legalább 5 évet szerettünk volna, az is óriási eredmény, hogy a mi munkánknak is köszönhetően bizonyos értékhatár felett kettő, illetve három év jótállást kell biztosítani a jelenlegi rendszerben – hangsúlyozta a programvezető, akitől azt is megtudtuk, Nyugat-Európában egyre több olyan közösség van, melynek tagjai bizonyos elektronikai eszközöket, háztartási berendezéseket javítanak.

– Ők a márkaszervizeknél jelentősen olcsóbban dolgoznak, ráadásul a tudásukat megosztják másokkal, hogy bárki képes legyen megjavítani a maga eszközét. A javításhoz joga van a fogyasztóknak, még akkor is, ha a gyártók az ehhez szükséges információkat visszatartják, hogy a független műhelyeknek nehezebb dolga legyen. Szerencsére az EU-ban is egyre több olyan jogszabály létezik, ami gátat szab a gyártók ehhez hasonló tevékenységének.