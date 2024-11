Az Ursus maritimus, azaz a jegesmedve az Északi-sarkon él. A tudósok már a talpnyomából is izolálni tudják a DNS-ét. Amikor megszületik, a bocs körülbelül 1 kilós, meztelen, süket és vak. Vemhesség alatt a nőstény akár 200 kilót is hízhat. Szaglásuk nagyon kifinomult, a dögszagot 30 km-ről is képesek megérezni, a hímek a nőstények szagát pedig akár már 100 km távolságból is megérzik. A Nyíregyházi Állatparkban is nap mint nap lehet látni jegesmedvét.

Kovács Sándor országgyűlési képviselő a minap az apagyi általános iskolában járt, ahol notebookokat adott át a diákoknak. Ott pillantotta meg a jegesmedvét, amely arra késztette, hogy közös fotót készítsen. Ezt írta a közösségi oldalon: „Téli hideg még nincs, de a jegesmedve már ott van Apagyon, az iskolában”.