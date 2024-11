Drifttel indult a nap

Varga Balázs három éve szerezte meg a vezetői engedélyét. Egy nagykállói drift élményautózás után reggelizni ugrottak be a plázába, és ha már úgy alakult, hogy ingyen átnézethették a kocsijaikat, éltek a lehetőséggel. – A bátyámén a fékhatás nem a legjobb, az enyémen meg szivárog a vákuumcső, ezen kívül nincs baja az autóknak – újságolta a 26 éves Balázs, akinek bár nincs olyan régen jogsija, úgy érzi, sikerült némi rutint szereznie a két év alatt, míg Budapest és Kisvárda között ingázott. – Vannak még meggondolatlan pillanataim, de ezekből mindig tanulok, és szerencsére soha nem történt semmi baj.

Egy-egy ilyen akció során 50–70 járművet tudnak vizsgálni. Szombaton jó ütemben érkeztek a gépjárművezetők. Míg Tóth Zoltán autóját átvizsgálták a szakemberek, volt időnk beszélgetni egy kicsit. Érdeklődésünkre elmondta: 1960 óta van jogosítványa. – Szeretem jó kezekben tudni a kocsit, ezért minden tavasszal és ősszel elhozom az átállást segítő akcióra, mert jó, hogy a műszaki vizsgán túl is rá-ránéznek. Igyekeztem mindig biztonságosan közlekedni, nem veszélyeztetni sem magunkat, sem másokat, és azzal is tisztában vagyok, hogy nem elég jól vezetni, fontos, hogy az autó is rendben legyen – jegyezte meg Zoltán. Kérdésünkre, hogy mit tanácsolna a friss jogsisoknak, a nyíregyházi férfi 64 év vezetési tapasztalatával annyit mondott: a sebességhatárokat tartsák be, legyenek türelmesek, gyakoroljanak sokat, végül balesetmentes közlekedést kívánt nekik.