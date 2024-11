Időnként karbantartási munkálatokat végeznek a szolgáltatás minőségének javítása érdekében, így összeszedtük a december 2-i lehetséges áramkimaradásokat, hogy ne érjen senkit váratlanul. Sok helyen okozhat kellemetlenséget, ha elmegy az áram, főleg ha nem is számítunk rá. Előre fel kell készülni arra is, ha ebben a hidegben órákon át nem lesz meleg víz, vagy fűtés, de áramszünet alkalmával elmehet az internet és a tv is. Az Opus Titász információja szerint tervezett karbantartási munkálatok miatt Benk, Fehérgyarmat, Kisvárda, Kótaj és Tiszamogyorós egyes utcáiban is több órás áramkimaradás várható. Mutatjuk a listát, hol és mikor kell áramszünettel számolni hétfőn.

Benk

December 2., hétfő 8.30-tól 15.30-ig:

Rákóczi Ferenc utca 2 – 14.

Rákóczi Ferenc utca 1 – 13.

Szabadság utca 2 – 32.

Szabadság utca 1 – 31.

Arany János utca 2 – 24.

Arany János utca 1 – 9.

Jókai Mór utca 4 – 9000.

Jókai Mór utca 1 – 21.

Táncsics Mihály utca 2 – 4.

Táncsics Mihály utca 1 – 25.

Petőfi Sándor utca 1 – 1.

Fehérgyarmat

December 2., hétfő 9.30-tól 15.30-ig:

Kossuth tér

Móricz Zsigmond utca 3-5.

Tömöttvár utca 4.

Tömöttvár utca 1.

Petőfi Sándor utca 19-31.

Petőfi Sándor utca 37/2.

Tömöttvár utca 5-7.

Móricz Zsigmond utca 2 – 2.

Móricz Zsigmond utca 1 – 17.

Kossuth tér 4 – 20.

Kossuth tér 1 – 31.

Május 14. tér 14 – 14.

Petőfi Sándor utca 2 – 30.

Petőfi Sándor utca 1 – 37.

Tömöttvár utca 4 – 52.

Tömöttvár utca 3 – 65.

Ady Endre utca 4 – 38.

Ady Endre utca 7 – 39.

Kisvárda

December 2., hétfő 8.30-tól 15.30-ig:

Hrsz. HRSZ:0302/5.

Mózer Ernő utca 45-47 HRSZ:1819.

Kákástó utca 57-59 HRSZ:4122.

Mózer Ernő utca 2 – 82.

Mózer Ernő utca 1 – 9001.

Szív utca 2 – 66.

Szív utca 1 – 45.

Toldi Miklós utca 2 – 40.

Toldi Miklós utca 1 – 33.

Csokonai utca 2 – 32.

Csokonai utca 1 – 31.

Hársfa utca 2 – 40.

Hársfa utca 3 – 39.

Török utca 4 – 294.

Török utca 1 – 17.

Almáskert utca 2 – 38.

Almáskert utca 1 – 37.

Kákástó utca 2 – 42.

Kákástó utca 1 – 75.

Esze Tamás utca 2 – 40.

Esze Tamás utca 1 – 39.

Bolgár utca 2 – 24.

Bolgár utca 1 – 23.

Móricz Zsigmond utca 6 – 60.

Móricz Zsigmond utca 15 – 65.

Dobó István utca 2 – 38.

Dobó István utca 1 – 33.

Mező utca 4 – 44.

Mező utca 1 – 41.