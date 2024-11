Intenzív, eseményekben gazdag időszak elé néz a Rotary Club Nyírség.

– Középiskolás tagjaink, az interactos fiatalok november 25-én ismét ellátogatnak a Szivárvány Idősek Otthonába, ahol Ady Endre életét és legismertebb verseit idézik fel közösen egy illatos tea mellett. December elején nagyszabású, de családias Mikulás-ünnepséggel készülünk, fogyatékkal élő diákokat látunk vendégül a nyíregyházi Váci Mihály Művelődési Központban, ahová természetesen ajándékokkal teli puttonnyal érkezik a Télapó – mondta el Kovács Krisztián, a Rotary Club Nyírség elnöke.

Szebbé teszik az ünnepet

– Adventi programsorozatunkban a klub fiataljai mellett ismert előadóművészek hozzák el a karácsony meghittségét decemberben három péntekén, 6-án, 13-án és 20-án – a helyszín Sóstó lesz, a Krúdy Vigadó előtti tér lesz. Az ünnep azoké is, akiknél nem a bőségről szól a karácsony, ezért döntöttünk úgy, hogy az adventi időszak végén az összegyűjtött adományokból szebbé varázsoljuk ötven hátrányos helyzetű család ünnepét.

A Rotary Club Nyírség pályázati úton egymillió forintértékben nyert gyermekkönyveket. A köteteket azok az általános iskolás szabolcs-szatmár-beregi diákok kapják meg, akik a téli szünetben hirdetett rajzversenyünkön meglepnek minket egy saját alkotással.

– Már 2025 első programjáról is beszámolhatok: hagyományteremtő céllal január 11-én jótékonysági sakkversenyt rendezünk, ahol amatőrök és profik egyaránt megmérettethetik magukat – ismertette Kovács Krisztián elnök. – A versenyen ott lesz a 17 éves Gaál Zsóka is, aki fiatal kora ellenére kétszeres női világbajnok ezüstérmes, és tagja volt a 2023-as magyar bajnok és olimpiai csapatnak.