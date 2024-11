A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola idén is megrendezte jótékonysági őszi bálját, melyre az aktív közösségnek köszönhetően most is szép számban érkeztek tombola-felajánlások is. Az est teljes bevételét az iskolai rendezvények, kulturális események és a tanulók támogatására szeretnék majd fordítani.