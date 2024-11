A fiataloknak még nem reális az önképük

Illusztráció: Shutterstock

Fontos, hogy elfogadják őket

– A tinik és a fiatal felnőttek számára nagyon fontos, hogy elfogadják őket, és természetesen a valahová tartozás élményét is meg akarják tapasztalni, s azt gondolják, erre csak akkor van esélyük, ha ugyanúgy néznek ki, mint ahogy a korosztályuk nagy része. Nem akarnak kilógni a sorból, mert tudják, hogy ellenkező esetben kiközösítik őket, ezzel pedig még egy jól megdolgozott személyiség is nehezen birkózik meg – mondta Kiss Dóra, aki a szülők szerepéről is beszélt. – Ha észérvekkel nem tudják meggyőzni a gyereküket arról, hogy fölösleges például a szájukat feltöltetni, azt akár kudarcként is megélhetik. Ilyenkor érdemes egy másik oldalról megközelíteni a helyzetet, de nem biztos, hogy konfliktus nélkül ezt meg lehet oldani.

– A szülők kezdetektől felelősek azért, hogy a gyereküknek megfelelő legyen az önértékelése, ám ezt nehéz elérni akkor, ha ők maguk is küzdenek az önképükkel. Ha például egy édesanya sok szépészeti beavatkozáson esett át, nehezen tudja megértetni a lányával, hogy őt miért tiltja el ezektől. Fontos, hogy beszélgessenek erről és hogy ne bagatellizálják el a gyerekük problémáját. Meséljék el, ha esetleg nekik is voltak olyan életszakaszaik, amikor elégedetlenek voltak magukkal, próbálják megfejteni, honnan eredhet az az érzés, hogy a tini kevésnek érzi magát a kortársaihoz képest. Mondják el, befolyásolta-e hosszú távon az életüket az, hogy amikor fiatalok voltak, például kisebb volt az ajkuk annál, mint ami akkor ideálisnak számított.

Szeretnének gyorsan felnőni

– Ezek nem könnyű helyzetek, hiszen a tinik több időt töltenek a kortársaikkal, illetve a közösségi médiát pörgetve, mint otthon, ezért azok az impulzusok erősebbek, s valóságosabbnak tűnik a virtuális világ, mint az a pár óra, amit a családjukkal töltenek. Megpróbálnak függetlenedni, s felnőtt szerepben szeretnének tetszelegni, ezért a lányok úgy sminkelik ki magukat, hogy idősebbnek nézzenek ki a valós koruknál. El kell telnie néhány évnek ahhoz, hogy reálisan lássák magukat, hogy tisztában legyenek az értékeikkel, és elfogadják magukat olyannak, amilyenek – fogalmazott a szakember.