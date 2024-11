Kalandozás: egy kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők

Fotó: Benczi Jolán

Kalandozás: Salétrom és sziksó

Dr. Bene János történész, a Jósa András Múzeum címzetes igazgatója a XVIII. század végi demecseri gazdálkodásról szólt. A téma ráépült Garas Norbert előadására, hiszen dr. Bene János azt elemezte, hogyan is lehetett megélni a vízi világban.

– A demecseri ember gyűjtögetett, halászott, szénát kaszált, állatot tartott, hiszen mezőgazdaságra kevés hely volt. Az itt lévő falvak lakói csónakkal tartották a kapcsolatot, hiszen a térséget gyakran víz borította. Azt mondták Demecserre, hogy száraz időben poros és piszkos, esős időben árvizes és járhatatlan. A források szerint az ivóvíz posványízű volt, bizony mélyre kellett ásni, ha jobb vizet akartak inni – mesélte dr. Bene János.

– A demecseri emberek a halászat mellett gyűjtöttek rákot, nadályt, teknősbékát, tavasszal pedig madártojást. A nádat tetőfedésre és tüzelésre használták. A sásból, gyékényből kosarat fontak, illetve ezek a növények jók voltak a Hegyalján szőlőkötözésre. Jelentős volt az állattartás, ahol pedig lehetett földet művelni, ott búzát, rozsot, kendert ter­mesztettek, s a források kiemelik, hogy nem kellett a földet trágyázni.

A történész kiemelte még a salétrom és a sziksó gyűjtését is, ezek jelentősen segítették a demecseri emberek megélhetését.

A történész előadása után Iván László egykori demecseri lakos a vízimalmok és a szárazmalmok használatára kérdezett rá, majd felvetette, hogy jó lenne a régi sörkertnek is emléktáblát állítani, ahol színpadra lépett többek között Latabár Kálmán, Kazal László és Görbe János is.

A helytörténeti konferencia utolsó előadója Jakab Attila régész, főmuzeológus volt, aki a város földjének régészeti emlékeit összegezte. Utalt arra, hogy 35 régészeti lelőhely ismert Demecser határából, azonban csak egy helyszínen volt régészeti feltárás. Ennek oka, hogy nem volt sohasem szisztematikus régészeti bejárás a település határában. Az említett egy ásatás 1997-ben volt, Almási Katalin régész nevéhez fűződik, és Demecser-szeméttelep néven került be a dokumentumokba. A szakember akkor a középső bronzkor végéről tárt fel tárológödröket. Az említett többi lelőhelyről őskori, bronzkori és Árpád-kori leletek kerültek elő.

Jakab Attila kivetítve bemutatott több leletet is: Jósa András rajzolt le egykoron Borzsova-pusztán talált bronzkori edényeket, s ugyancsak ő rajzolta le azt a kardot is, amit az egykori földvár közelében találtak két harci fejszével szántás közben. Jósa András szerint Árpád-házi királyok korából származik a kard, míg dr. Németh Péter régész szerint kun vagy tatár harcosé lehetett.