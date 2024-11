Javában tart az Ax-4 misszió legénységének kiképzése, Kapu Tibor kutatóűrhajós és Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós augusztus elején érkezett meg Houstonban, az Axiom Space bázisára. A felkészülés emberpróbáló, de ezzel a jelöltek is tisztában voltak, nagyon jól tudták, mire vállalkoznak. A folyamatot szerencsére mi is nyomon követhetjük, a HUNOR – Magyar Űrhajós Program közösségi oldalain bepillantást nyerhetünk a nyíregyházi kutatóűrhajós és társai ottani életének és küldetésspecifikus tréningjének részleteibe.



Cserényi Gyula és Kapu Tibor július 31-én indultak el Houstonba, a küldetésspecifikus kiképzésükre

Fotó: HUNOR – Magyar Űrhajós Program

Így indult Kapu Tibor és Cserényi Gyula kiképzése

A küldetés első napján az Ax4-misszióval kapcsolatos legfontosabb információkat hallhatták, bemutatkoztak az Axiom Space különböző szervezeti egységeinek szakemberei, akik nemcsak a tréning során, a felbocsátás alatt is az űrhajósok munkáját segítik majd. Néhány nappal később az űrállomás-fejlesztő központból jelentkeztek be a magyar „fiúk”.

– Megismerkedtünk a jelenleg fejlesztett űrállomásnak az életnagyságú modelljével – újságolta Cserényi Gyula, aki legközelebb az Axiom Space küldetésirányító központjába engedett betekintést. Elmondta: onnan követik mindazt a tevékenységet, amit az űrhajósok a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén végeznek.

– A NASA a hatvanas évektől kezdve minden egyes emberes űrrepülést – beleértve az Apollo-programot is – a Johnson Űrközpontból irányította. Az Axiom Space földi irányítóközpontja azon nagyon kevés helyek egyike, ami közvetlen összeköttetésben van a Johnsonnal – magyarázta Kapu Tibor. A nyíregyházi kutatóűrhajós hozzátette: ennek köszönhetően élő egyenes adásban lehet látni és irányítani, hogy mi történik az ISS-en.

– A mi küldetésünket is ebből a szobából fogják irányítani, és itt fog majd Gyula is ülni, akinek az lesz a feladata, hogy földi támogatást nyújtson nekünk.



Vannak helyek, ahol kötelező legalább egy szelfit lőni

Fotó: HUNOR – Magyar Űrhajós Program

Hiányzik nekik a család

A legénység nyíregyházi tagját nyár végén többek között arról faggatták, mi hiányzik neki a legjobban itthonról. Elárulta: a családja, a barátai és a Túró Rudi. Kiderült az is, hogy rengeteg személyes tárgyat vitt magával Houstonba, az első hét egyik legemlékezetesebb pillanata pedig az volt számára, amikor először öltötte magára a SpaceX űrruháját.

A magyar tartalékos kutatóűrhajós egy videóban a reggeli rutinjáról beszélt.

– A napok ugyanúgy kezdődnek: főzök egy jó erős kávét, iszok egy kis narancslevet, elkészítem a reggelimet, s mindeközben – a hétórás időeltolódással együtt – beszélgetek a családommal.

A következő napokban jártunk az edzőteremben. A mikrogravitáció a csontok és az izmok sorvadásához vezethet, így a testedzés elengedhetetlen szerepet tölt be egy űrhajós életében. Az Axiom Space rakományfeldolgozó laboratóriumában az űrhajósoknak megmutatták, hogy csomagolhatják be jól személyes tárgyaikat. A másfél kilogrammos korlátot senki nem lépheti át, ez azért fontos, hogy csak az elengedhetetlen dolgok kerüljenek be a táskába.

A HUNOR közösségi oldalain láthatunk néhány fotót arról, hogy mikrogravitáció-biztos ételeket kóstolnak a Ax-4-esek. Az űrhajón elérhető élelmiszereknek táplálónak és étvágygerjesztőnek kell lenniük, miközben meg kell felelniük az élelmiszerbiztonsági követelményeknek. Nem olyan egyszerű tehát összeállítani a misszió menüjét, de a jó hír az, hogy a legénység tagjainak is van beleszólása abba, hogy mit szeretnének enni a fedélzeten – olvasható a posztban.