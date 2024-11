Csütörtökön reggel óriási munkagépek zaja törte meg az egyik orosi utca csendjét. A katasztrófavédelem, a rendőrség és a NyírVV munkatársai is kivonultak, hogy a szokásos profizmussal kivágják a körülbelül 13 méteres ezüstfenyőt, ami a város karácsonyfája lett.

Közel 13 méteres az ezüstfenyő a város karácsonyfája

Fotó: Bozsó Katalin

A Dalanics család azért ajánlotta fel a kertjükben már több mint két évtizede elültetett fenyőfát, mert már annyira megnőtt, hogy kicsi lett a kerítés és a ház közötti terület. - Nem szerettük volna csak úgy kivágatni, kidobni: azt szerettük volna, ha még másoknak is szerez örömet. Úgy gondoltuk, ha van rá lehetőség, hadd dobogtassa meg sok ember szívét, ezért jelentkeztünk a Nyírvv felhívására – mesélte Dalanicsné Kékes Judit, és hozzátette, Oroson a főutcában, éppen egy kis csemetékkel tele udvart alakítottak ki, onnan vásároltak kettő kis fenyőt több mint húsz évvel ezelőtt. – A nagyobb fenyő lett akkor a családunk karácsonyfája, a gyerekekkel nagy örömmel díszítettük fel, az sajnos kiültetés után nem maradt meg. Ezt viszont rögtön kiültettük, méghozzá a szüleim sírjára a temetőbe. Aztán egy pár év múlva ki kellett onnan venni, mert egyre csak nőtt, és féltünk, hogy szétnyomja a sírkövet, ezért hazahoztuk, s az előkertben ültettük el. Most már beárnyékolja a lakást is, és nem szeretnénk, ha esetleg a gyökere a ház alapjában is kárt tenne. Amikor megvettük, 60-70 centis lehetett, most már 12-13 méter magas – nézett végig a gyönyörű fenyőfán a helyén még utoljára Dalanicsné Kékes Judit. Mindeközben nagyon precíz, összehangolt munkával kezdték kivágni a fát, a nagy hidegben pedig jól esett mindenkinek az a mennyei csőröge, amivel Dalanicsné Kékes Judit körbekínálta a helyszínen dolgozókat.

Mindenkinek jól esett a hidegben a finom csőröge.

Fotó: Bozsó Katalin

Város karácsonyfája Orosról érkezik

Még a három éves Balázska is tátott szájjal nézte a katasztrófavédelem munkatársait, hiszen a nagymamájával éppen tűzoltósat játszottak otthon, amikor meghallották és látták a villogó autókat, az óriási darut. – A kis unokám beteg egy kicsit, én vagyok vele, most készülünk Dédikéhez. Ahogy kijöttünk a házból, megláttuk a rengeteg tűzoltót. Előtte tűzoltósat játszottunk, éppen be volt öltözve, a hátán volt a tűzoltó felszerelés, fején a sapka, és bent tüzet oltottunk – mesélte Kissné Szegfű Katalin, és megjegyezte: az édesanyja a belvárosban lakik, amikor meglátogatják az unokájával, a főtéren mindig meg fogják nézni majd azt a karácsonyfát, amit az utcájukból vittek el.

Az idén közel 50 felajánlás érkezett a NyírVV-hez, így bőven tudtak válogatni a fenyőfák közül.

– A fenyő kivágását most is a nyíregyházi hivatásos tűzoltóság végzi, nagyon hálásak vagyunk a segítségükért, természetesen a kollégáink is itt vannak, biztosítani a kötéshez és a szállítási előkészületekhez. Szerencsére itt szigetelt villanyvezetékek vannak, és át lehet emelni rajta a fát, így nem volt szükség a terület áramtalanítására, és telefon- vagy más telekommunikációs kábelek sincsenek, ami esetleg megnehezítené az elszállítást. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság pedig biztosítja az útvonalat egészen a Kossuth térig, ahogy minden évben. A díszítést hamarosan elkezdjük, jövő hét végére már díszített pompában szeretnénk látni a fát. Terveink szerint közel két kilométer égősor kerül rá, ezen kívül pedig 60-70 darab klasszikus dísszel is készülünk – részletezte Kovalecz Róbert, a NyírVV Nonprofit Kft. piac és vásártér üzemeltetési ágazat vezetője, és megjegyezte: nagyon várják az idén is a gyerekek a Mikuláshoz és a Jézuskához szóló leveleiket, rajzaikat, kívánságaikat, és a saját maguk készítette díszeket.