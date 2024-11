Gyermekeiket éheztető, fizikálisan és szexuálisan bántalmazó „horrorszülők”, kilenc ember otthonát tönkre tevő tűz, videózó katasztrófaturisták – sajnos az elmúlt napokban sem unatkoztak vármegyénk rendvédelmi dolgozói, mutatjuk, mi történt a héten.

Katasztrófaturisták: a jó felvétel fontosabb volt a segítségnél

Fotó: Facebook/ Kék hírek

Éheztették, szíjjal verték és szexuálisan bántalmazták a gyerekeiket azok a kállósemjéni szülők, akiket nemrégiben tartóztattak le. A gyerekeket januárban emelték ki a családból, miután az apa és a nagymama összeverekedett – számolt be a megdöbbentő esetről a Tények.

A kicsik nevelőszülőkhöz kerültek, ezután derült fény a szörnyűségre. Az információk szerint az apa rendszeresen drogozik, valószínűleg azelőtt is azt tette, mielőtt a gyermekeit szíjjal bántalmazta.

Márton Anett, a vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője a Tényeknek arról számolt be, a pár a szexuális életét is a kiskorúak előtt élte, és mindketten követtek el szexuális erőszakot a gyermekekkel szemben. A bíróság elrendelte a pár letartóztatását, s tettükért fejenként akár 15–20 évet is kaphatnak.

Vármegyénk tűzoltóinak is bőven akadt dolga a héten: kedden egy személygépkocsi kapott lángra Vásárosnamény központjában. A tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a lángokat, és az esetről egy döbbenetes videó is készült. A tűz elszenvedője a Három Határ Híreinek mesélt arról, hogyan történt az eset.

Bámészkodó „katasztrófaturisták”

– A feleségemmel ketten utaztunk bevásárolni Vásárosnaményba. Már a rendőrlámpánál, a Sparnál éreztem valamilyen furcsa szagot, azt hittem, „kintről” jön, de a körforgalom után megtelt az utastér füsttel. Nehezen sikerült megállnom a Szabadság téren, a buszmegálló után. Szerencsére, mielőtt kinyitottuk az ajtókat, kikapcsoltuk a biztonsági öveket, mert az ajtó kinyitásakor a friss huzat belobbantotta az utastérben a lángot, és így már nagyon gyorsan el tudtuk hagyni az autót.

Ahogy kiszálltunk, egy házaspár sietett a segítségünkre egy kis porral oltóval, ám az eszköz kevésnek bizonyult a tűz megfékezéséhez – mesélte a lángra lobbant autó sofőrje, aki talán még a videónál is döbbenetesebb információt osztott meg az esetről.