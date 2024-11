– Aki naponta figyelemmel kíséri híreinket, írásainkat, képet nyer vármegyénk legfontosabb eseményeiről, de segítünk eligazodni a nagyvilág történéseiben is. A nyomdából frissen kikerült újság fellapozása sok előfizetőnknél ma is szertartás – megbecsüljük és óvjuk ezt a hagyományt, de a digitális térben is egyre markánsabb a jelenlétünk, ahogyan azt a kor technikai fejlődése megköveteli. A Szabolcs Online az internet hajnalán indult, az ország első digitális hírközlő felületeinek egyike, vezető helyi hírportállá vált.