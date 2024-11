A Magyar Honvédség Bocskai István II. Páncélozott Hajdúdandár bázisüzemeltető csoportparancsnoka arról tájékoztatta a hajdúhadházi helyőrségi lőtér közelében található települések – így Bököny – lakóit, hogy 2024. november 19. és 21. között, valamint november 26. és 28. között éleslövészetet tartanak a lőtéren, ezért azon a területen, valamint a környéken magánszemélyek és haszonállatok ne tartózkodjanak. A riasztó rendszer biztonságos működtetése érdekében a lőtér elektromos hálózatát folyamatosan feszültség alá helyezik. Tájékoztatta arról is a lakosságot, hogy lesznek lőtérzárást nem igénylő egyéb katonai tevékenységek is a hónap bármelyik munkanapján, például szakharcászatok, kiképzési foglalkozások, s reptetnek pilóta nélküli repülőgépeket is.