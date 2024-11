Sok helyen okozhat kellemetlenséget, ha elmegy az áram, főleg ha nem is számítunk rá. Előre fel kell készülni arra is, ha ebben a hidegben órákon át nincs meleg víz, vagy fűtés, de áramszünet alkalmával elmehet az internet és a tv is, de még a hűtő is leolvadhat. Időnként karbantartási munkálatokat végeznek a szolgáltatás minőségének javítása érdekében, így összeszedtük a november 18-i lehetséges áramkimaradásokat, hogy ne érjen senkit váratlanul. Az Opus Titász információja szerint tervezett karbantartási munkálatok miatt Nyíregyháza, Győröcske, Kisvárda, Kocsord, Penyige és Tiszabezdéd egyes utcáiban is több órás áramkimaradás várható. Mutatjuk a listát, hol és mikor kell áramszünettel számolni hétfőn.

Nyíregyháza

November 18., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:

Kéz utca 31.

Szilfa utca 2 – 30.

Szilfa utca 3 – 25.

Kéz utca 2 – 62.

Kéz utca 3 – 49.

Rózsa utca 34 – 56.

Rózsa utca 31 – 51.

Debreceni út 16 – 66.

Debreceni út 43 – 69.

Csillag utca 18 – 64.

Csillag utca 13 – 59.

Alkotmány utca 4 – 6.

Alkotmány utca 3 – 3.

Lóczibokor HRSZ:01043/37.

Simai út HRSZ:01043/27.

Simai út HRSZ:01043/44,45.

Simai út HRSZ:01043/37.

Simai út HRSZ:01043/36.

Simai út HRSZ:01043/46.

Simai út HRSZ:01043/42.

Simai út HRSZ:01043/41.

Simai út HRSZ:01043/40.

Simai út HRSZ:01043/39.

Simai út HRSZ:01043/38.

Lomb utca HRSZ:0996/33.

Hrsz. HRSZ:0777/4.

Hrsz. HRSZ:21504/4.

Újtelekbokor 81-83.

Újtelekbokor HRSZ:0737/119.

Paripa utca HRSZ:0779/47.

Újtelekbokor HRSZ:0864/20.

Újtelekbokor 70-72-74.

Újtelekbokor 70-72-74.

Újtelekbokor HRSZ:21515/3.

Felsősimai út HRSZ:0875/3.

Felsősimai út HRSZ:9006.

Hrsz. HRSZ:0878.

Felsősimai út

Alsóbadur utca HRSZ: 01055/17.

Alsóbadur utca HRSZ:01058/35.

Mandabokor I. HRSZ:01046/28.

Kalászos utca HRSZ:13727/38.

Mandabokori út HRSZ:13768/4.

Mandabokor I. 2 – 9022.

Mandabokor I. 1 – 63.

Mandabokori út 24 – 13722.

Mandabokori út 1 – 33.

Tüske utca 4 – 68.

Tüske utca 3 – 69.

Szelesbokor 740 – 740.

Botoló utca 3 – 5.

Lomb utca 9002 – 9002.

Lomb utca 7 – 19.

Paripa utca 4 – 4.

Paripa utca 7 – 11.

Telek utca 4 – 4.

Lóczibokor 14 – 9008.

Lóczibokor 5 – 9009.

Eke utca 5 – 5.

Juhar utca 2 – 6.

Juhar utca 1 – 21.

Kalászos utca 2 – 26.

Kalászos utca 1 – 21.

Alsóbadurbokor utca 42 – 42.

Simai út 78 – 736.

Simai út 779 – 9003.

Lomb utca 6 – 14.

Lomb utca 1 – 15.

Alsóbadur utca 2 – 68.

Alsóbadur utca 1 – 1135.

Sertéstelep 6 – 20.

Sertéstelep 1 – 17.

Karikás utca 12 – 14.

Karikás utca 9 – 21.

Mandabokor 1130 – 1130.

Mandabokor 1 – 1.

Újtelekbokor 18 – 2150.

Újtelekbokor 33 – 9003.

Lovas utca 10 – 10.

Alsóbadúrbokor 18 – 18.

Alsóbadúrbokor 17 – 41.

Lomb utca 2 – 994.

Lomb utca 1 – 11.

Luby Margit utca 38 – 38.

Árpa utca 12 – 14.

Felsősimai út 10 – 12.

Felsősimai út 9 – 9005.

Mandabokor II. 2 – 9010.

Mandabokor II. 1 – 9011.

Verbunk utca 2 – 2.

Jegenye utca 2 – 28.

Jegenye utca 1 – 23.

Taliga utca 18 – 28.

Taliga utca 17 – 17.