Időnként karbantartási munkálatokat végeznek a szolgáltatás minőségének javítása érdekében, így összeszedtük a november 27-i lehetséges áramkimaradásokat, hogy ne érjen senkit váratlanul. Sok helyen okozhat kellemetlenséget, ha elmegy az áram, főleg ha nem is számítunk rá. Előre fel kell készülni arra is, ha ebben a hidegben órákon át nem lesz meleg víz, vagy fűtés, de áramszünet alkalmával elmehet az internet és a tv is. Az Opus Titász információja szerint tervezett karbantartási munkálatok miatt Gávavencsellő, Kisvárda, Paszab, Tiszabercel és Tiszalök egyes utcáiban is több órás áramkimaradás várható. Mutatjuk a listát, hol és mikor kell áramszünettel számolni szerdán.

Gávavencsellő

November 27., szerda 8.30-tól 15.30-ig:

Kölcsey Ferenc utca HRSZ: 1407.

Széchenyi utca HRSZ:2025.

Toldi utca HRSZ: 1764.

Toldi utca HRSZ:1773/2.

Vasvári Pál utca HRSZ:1729.

Báthory utca HRSZ:1916.

Báthory utca HRSZ:081/6.

Báthory utca HRSZ: 1917.

Báthory utca HRSZ:081/4.

Ast köz

Vasút utca 7-9.

Szent László utca 52.

Pacsirta utca 2 – 4.

Pacsirta utca 1 – 29.

Kölcsey Ferenc utca 2 – 26.

Kölcsey Ferenc utca 1 – 55.

Rákóczi utca 2 – 98.

Rákóczi utca 3 – 77.

Rákóczi Ferenc utca 69 – 69.

Zrínyi Miklós utca 14 – 20.

Zrínyi Miklós utca 13 – 17.

Kápolna utca 2 – 66.

Kápolna utca 1 – 69.

Vasút utca 6 – 20.

Vasút utca 1 – 25.

Halász utca 2 – 16.

Halász utca 5 – 17.

Toldi utca 51 – 51.

Báthory utca 4 – 54.

Báthory utca 3 – 73.

Vasvári Pál utca 2 – 16.

Vasvári Pál utca 3 – 13.

Dózsa György utca 2 – 102.

Dózsa György utca 1 – 99.

Széchenyi utca 2 – 48.

Széchenyi utca 1 – 61.

Akácfa utca 2 – 14.

Akácfa utca 1 – 11.

Táncsics utca 2 – 40.

Táncsics utca 1 – 45.

Szent László utca 2 – 56.

Szent László utca 1 – 55.

Uzsoki utca 2 – 8.

Uzsoki utca 3 – 11.

Toldi utca 2 – 48.

Toldi utca 1 – 83.

Arany János utca 2 – 44.

Arany János utca 3 – 45.

Vasút utca 14 – 70.

Vasút utca 21 – 21.

Jókai Mór utca 2 – 8.

Jókai Mór utca 1 – 7.

Vörösmarty utca 2 – 8.

Vörösmarty utca 1 – 9.

Honvéd utca 2 – 2.

Honvéd utca 1 – 1.

Petőfi Sándor utca 2 – 16.

Petőfi Sándor utca 1 – 1.

Kölcsey Ferenc utca 11 – 57.

Sziget köz 7 – 7.

Sziget utca 2 – 2.

Sziget utca 9 – 9.