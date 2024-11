December 2-a, hétfő az utolsó határidő, amikor lehet jelentkezni a 2025. január 18-ai központi írásbeli vizsgára. Az általános iskola általában a nyolcadik évfolyamos tanulóknak intézi a jelentkezés folyamatát, azonban a hat- illetve nyolc osztályos középiskolai képzésbe jelentkezőknek egyénileg kell ezt megtenniük. Érdemes a vizsga helyszínéül azt az iskolát megjelölni, ahova szeretne jelentkezni a fiatal, de ha messze van, akkor Nyíregyházán és a vármegyében is másik középfokú intézménybe is le lehet tenni a vizsgát. A jelentkezési lapot ki lehet tölteni elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül, vagy hagyományosan, papír alapon is. Minden olyan középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani, ahová a diák pályázik. A felvételi eljárás során tetszőleges számú középiskola és tanulmányi terület jelölhető meg. Azonban arra figyelni kell, hogy a központi írásbeli vizsga nem azonos az iskolába jelentkezéssel, aminek a határideje 2025. február 20.