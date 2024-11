A hétvégén rendezik meg az év legnagyobb élelmiszergyűjtő akcióját a Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezésében: péntektől vasárnapig az ország 154 településén 365 áruházban, összesen 6500 önkéntes gyűjti majd az adományokat. A vásárlók vármegyénk nagyáruházaiban is találkozhatnak az egyesület önkénteseivel. Az Élelmiszerbank mindenkit arra kér, hogy a vásárlásakor a nélkülözők számára is tegyen egy tetszőleges tartós élelmiszert a kosarába, amit a fizetés után a kasszák melletti gyűjtőpontokon adhat le – tájékoztatta lapunkat Nagygyörgy András, az egyesület külső kapcsolatok igazgatója. Arra is kitért, az Élelmiszerbank szervezésében a karácsonyi élelmiszergyűjtés 2006 óta létezik, és a kezdeményezés az évek során a szolidaritás és az összefogás egyik legnagyobb hazai ünnepévé nőtte ki magát. Több mint százezer ember tesz ilyenkor felajánlást, hogy megkönnyítse a rászorulók ünnepét. Tavaly például 342 tonna élelmiszert adtak össze a segíteni szándékozók, vagyis a háromnapos akció minden egyes percében 220 kilót adományoztak, ezzel összesen 70 ezer élelmiszercsomagot állíthatott össze az egyesület.

A karácsonyi élelmiszergyűjtés rászorulók ezreinek jelent segítséget

Fotó: Élelmiszerbank

Élelmiszergyűjtés az ünnepi időszakra

– Bár sokan már csak az emlékeikben őrzik az infláció nehézségeit, de a legkisebb jövedelmű háztartásokat még mindig megoldhatatlan helyzet elé állítja az elmúlt évek élelmiszer-drágulása. Különösen nehéz a helyzetük a hideg hónapok érkezésével, amikor hirtelen megnőnek a fűtés, az öltözködés és esetenként a gyógyszerek költségei is. Sok család számára csak a mi közös adományaink hozhatnak enyhülést az ünnepi időszakra. Arra kérünk mindenkit, írja fel már most a jóságot a hétvégi bevásárlólistájára – mondta Cseh Balázs, az Élelmiszerbank elnöke.

A vásárlók az adományaikkal közvetlenül a környezetükben élő nehéz sorsú embereket segíthetik. Az összegyűjtött élelmiszereket az Élelmiszerbank az egyes áruházak környéken működő karitatív szervezetek közreműködésével juttatja el a nélkülözőkhöz az ünnepeket megelőző időszakban, illetve a leghidegebb januári hetekben. Az adományokból főként idősek, nagycsaládosok, családsegítő szolgálatok és gyermekotthonok ellátottjai, fogyatékkal élő emberek, hajléktalanok és az ország legelmaradottabb településein lakók részesülnek majd – tudatta az egyesület.