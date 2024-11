Ajtódísz, esetleg koszorú – az ünnepvárás szinte elmaradhatatlan eleme a dekoráció, melyet nem csupán az üzletekben szerezhetünk be, ha igazán egyedit szeretnénk, magunk is belevethetjük magunkat a kézműveskedésbe. Így tesznek majd november 26-án, kedden 16 órától Nyírbogdányban is, ahol ünnepváró kézműves foglalkozást szerveznek a Művelődési Ház nagytermében. A díszítéshez szükséges koszorúalapot és egyéb dekoratív elemet az önkormányzat biztosítja a lelkes kézműveseknek. Azt kérik, az adventi koszorúkhoz szükséges gyertyákat viszont vigyék magukkal a foglalkozás résztvevői – tudatták a település hivatalos közösségi oldalán.