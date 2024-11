Egy új európai uniós törvénynek köszönhetően ezután nem bújhatnak ki a cégek az IT-biztonsági követelmények teljesítése alól. Nem véletlen a szigor, ugyanis napjainkban a kiberbűnözők a kritikus ágazatokban tevékenykedő cégek mellett a kis- és középvállalkozásokat is megtámadják. Többek között ezért is hallani egyre többször, hogy az online tér napjainkban a háborúk egyik harcterévé is vált. Az új NIS2 EU-s biztonsági irányelv október 18-ától él, és nem csupán a nagyvállalatokra vonatkozik. Az irányelv céljáról és a kibertámadások veszélyeiről Makay Józseffel, a Makay Kiberbiztonsági Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.

A kiberbiztonság fokozása az új uniós irányelv célja

Egységes, magas szintű kiberbiztonság

A szakember portálunknak arról számolt be, az NIS2 irányelv célja, hogy az Európai Unióban működő kritikus fontosságú szolgáltatásokat nyújtó vállalatok (például az energetikai, egészségügyi, közlekedési és digitális szolgáltatások) egységes és magas szintű kiberbiztonsági védelemre tegyenek szert, amit nem csupán kérnek, hanem meg is követelnek tőlük a döntéshozók.

– Az irányelv nemcsak a védekezési szint emelésére, hanem a gyorsabb reagálásra, incidensjelentésre és a nemzetközi együttműködésre is nagy hangsúlyt helyez. Az NIS2 bevezetése azért annyira fontos, mert az elődje, az NIS irányelv már rámutatott, hogy egyes országokban és iparágakban a kiberbiztonság komoly fejlesztésre szorul.

Így mondhatjuk azt, a NIS2 célja, hogy megszüntesse az eddigi hiányosságokat, kibővítse a szabályozott ágazatok körét, és közös alapot teremtsen a tagállamok között a kiberfenyegetések elleni védelemben

– hangsúlyozta a kiberbiztonsági szakértő, akitől azt is megtudtuk, miért nem szabad félvállról venni a kiberbűnözők támadásait.

Ne vegyük félvállról a támadásokat!

– A kibertámadások nemcsak az informatikai rendszereket béníthatják meg, hanem komoly anyagi, hírnévbeli és jogi károkat is okozhatnak. Egy jól irányzott támadás miatt például leállhatnak termelési és logisztikai folyamatok, kiszivároghatnak ügyféladatok, vagy elérhetetlenné válhat egy cég teljes infrastruktúrája. A helyreállítási költségek és a potenciális bírságok jelentős pénzügyi terhet rónak a vállalatokra. Ráadásul a támadók egyre fejlettebb eszközöket használnak, így a „régi megoldások” már nem nyújtanak megfelelő védelmet. A felkészülés tehát nemcsak egy technikai és adminisztratív kérdés, hanem alapvető üzleti érdek: egy erős kiberbiztonsági védelem megóvhatja a vállalatot a hírnevének elvesztésétől és ügyfeleinek bizalomvesztésétől – hívta fel a figyelmet Makay József.