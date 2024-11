A napokban rendezte meg az Erdők Hetén meghirdetett Kiből lesz az erdész? vetélkedő döntőjét a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola. A feladatlapjukat legeredményesebben kitöltő hat csapat tagjai a nyíregyházi Sóstói-erdőben akadályversenyen mérték össze tudásukat, gyorsaságukat. A feladatlaphoz kapcsolódott a gyakorlati rész is, ezen kívül az erdészek munkaeszközeihez, az erdő fásszárúihoz és madárvilágához köthető ismereteikről is számot adtak a versenyzők – tette közzé a Nyírerdő Zrt. Azt is tudatták, a döntőn az első helyet a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola Szilfák elnevezésű csapata szerezte meg.