Szerdán reggeltől Nyíregyháza több pontjáról is kaptunk jelzést, és kérdést is, hogy a rendőrségi helikopter vajon miért köröz a város felett? A közösségi médiában is ment a találgatás, hogy mi történhetett, több videót is feltöltöttek például a Nyíregyházán Hallottam csoportba is. Most pedig már Apagyról kaptuk az információt, hogy több rendőrautót és helikoptert is láttak.

Megkérdeztük a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjét, aki elmondta: fokozott közúti ellenőrzést tartanak a vármegyeszékhelyen és a környező településeken is, amibe most is bevonták a helikoptert. Úgyhogy mindenki vezessen óvatosan, és tartsák be a szabályokat nem csak ilyenkor, hanem minden nap.