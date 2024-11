Kígyó, pók, gekkó volt a napokban a kótaji általános iskolában. S mindez nem volt véletlen. „Bárcsak megértenék az emberek, hogy az állatok ugyanolyan kiszolgáltatottak, s ugyanúgy függenek tőlünk, mint a gyerekek; ezt a gyámságot ránk ruházták.” James Herriot gondolata jegyében háromhetes programsorozattal hívta fel tanulói figyelmét az állatok védelmének fontosságára a közelmúltban a kótaji István Király Baptista Általános Iskola.

Kígyó: a bátrabbak testközelbe kerülhettek a hüllővel

Fotó: iskola

Kígyó: tisztelni kell minden élőlényt!

Az oktatási intézmény tantestülete azt tartotta szem előtt, hogy az állatok iránti tiszteletet és szeretetet már gyermekkorban el kell kezdeni kialakítani. Tudatosítani kell a fiatalokban, hogy tisztelni kell az élőlényeket, s azokkal harmóniában kell élni a mindennapjainkat. A programsorozat az „Állati” – Állatokról az iskolában gyerekszemmel és szívvel elnevezést kapta. Az évfolyamok részletesen foglalkoztak a világ különböző helyein élő állatokkal, többek között Afrika, Európa, Ázsia és az Óceánia állatvilágával. A tanórák alatt sok érdekes felfedezést tettek a vadon élő, a háziállatok, a vízi élőlények életmódjáról, testfelépítéséről.



Kígyó: a különböző állatokat kézbe is vehették a diákok

Fotó: iskola

A délutáni foglalkozásokon mozgó állatkert látogatott el hozzájuk. A fiatalokra várt pók, kígyó, gekkó. A ritkán látott állatokat simogathatták, a nyakukba vehették, magukhoz ölelhették. Flashmob is szerepet kapott ebben a projektben, ahol az iskola minden tanulójának közös állati tánca zárta az egyik délutáni programot. A pedagógusok versenyt hirdettek az osztályok között „Állati ez a ruha” címmel, aminek a célja az volt, hogy minél több állatmotívum szerepeljen a diákok megjelenésében. A három hét alatt a megismerkedhettek azzal, mi is a felelős állattartás, megtanulhatták, hogy mitől válik valaki jó gazdivá. Ezzel párhuzamosan született meg bennük az érzés, hogy tenniük is kell valamit az állatokért: a bajba jutott, otthonukat elveszített, árva állatok megsegítése érdekében elindult egy jótékonysági gyűjtés is az oktatási intézményben. A kótaji diákok az Állatbarát Alapítvány és A Hangtalanokért Állatvédő Egyesület menhelyének lakói részére 1069 kg állateledelt gyűjtöttek össze, amit a projekt zárónapján adtak át ünnepélyes keretek között a két civil szervezetnek.