A türk világ nagy jövő előtt áll

Dr. Tilki Attila akkor lehetett Biskekben, amikor kiderült, hogy Donald Trump lett az Egyesült Államok elnöke. – Büszkék lehetünk arra, hogy a türk világban is figyelnek arra, amit a magyar miniszterelnök mond. Orbán Viktor megkapta a „Türk Világ Legfelsőbb Rendje” díjat. A döntés indoklása szerint a türk államok elnökei a kirgiz elnök felterjesztése alapján „a Magyarország és a türk államok közti kapcsolatok erősítéséért tett kimagasló erőfeszítéseiért, valamint a türk világon belüli együttműködés előmozdításáért való jelentős hozzájárulásáért” érdemelte ki az elismerést. Orbán Viktor beszédében kiemelte: „Amikor először voltam miniszterelnök és Törökországba látogattam, 2000-ben megelőzően 67 évig nem járt magyar miniszterelnök Törökországban. Aztán 2010-től a többi türk állammal is felvettük és elmélyítettük a kapcsolatainkat. Mi, magyarok vagyunk a legnyugatibb keleti nép. Egyediek vagyunk abból a szempontból, hogy keletről vándoroltunk Európába sok más néppel együtt. Rajtunk kívül mindenki más eltűnt. Egyedül mi maradtunk meg. Így lettünk mi a legnyugatibb keleti nép, aki fenntartotta ezt a különleges történelmi kapcsolatát a türk népek világával, ahonnan elindultunk. Meggyőződésem, hogy a türk világ nagy jövő előtt áll”.

Jó volt magyarnak lenni

Dr. Tilki Attila részt vett a Bölcsek Tanácsának magyar tagjaké a Türk Nemzetek Tanácsának külügyminiszteri szintű informális munkaülésén is. – A tagállamok külügyminiszterei megvitatták a világ fontosabb háborúival kapcsolatos véleményüket, kifejtették álláspontjukat a geopolitikai kihívásokról. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ekképpen fogalmazott: „Hat éve Kirgizisztánban, az Iszik-köl tó mellett Magyarország megfigyelő tagországként csatlakozott ehhez a szervezethez. Nekünk, magyaroknak az együttműködés a türk világgal, számos sikert hozott, például megerősítette az energiaellátást országunk számára. Az idén mi vagyunk az első olyan ország, amely nem szomszédos ország Törökországgal, de mégis Törökország gázt szállít nekünk. Ebben az évben első alkalommal fizikailag is gázellátást kaptunk Azerbajdzsántól és tavaly a gázkitermelés (melyet részben a magyar olajtársaság aknáz ki) elkezdődött Kazahsztánban. A Parlamentben a magyar-török és a magyar-azeri baráti tagozatok elnöke és a magyar-üzbég baráti tagozat alelnöke is dr. Tilki Attila: – Kihasználva a lehetőséget, váltottam néhány szót Hakan Fidan török külügyminiszterrel, Ceyhun Bayramov azeri külügyminiszterrel, Bakhtiyor Saidov üzbég külügyminiszterrel is. Jó volt magyarnak lenni Biskekben!