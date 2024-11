November 7-én is az a nyugodt és stabil légkör jellemezte a közgyűlés munkáját, amely az elmúlt évtizedben is jelen volt. A napirendi pontokról gyorsan szavaztak a képviselők, az október 4-én megalakult vármegyei közgyűlés egyhangúan egyetértett.

Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke a vármegyeházán

Fotó: Seszták Oszkár facebook oldala

A közgyűlés programja

A fő napirendi pontok között szerepelt a 2024-es költségvetés módosítása, a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) felülvizsgálata. További téma volt a közgyűlés bizottságainak és tanácsnokainak megválasztása, valamint a nemzetiségi (német, roma, ukrán) önkormányzatokkal kötött szerződések felülvizsgálata. Tárgyaltak az úgynevezett Interreg VI-A NEXT és Magyarország-Szlovákia programhoz kapcsolódó pályázatok benyújtásáról is.

– A magyar - szlovák Interreg program pályázata Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye turizmusát továbbfejlesztené – részletezte Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke. – A pályázat kötelező eleme, hogy a vármegyei önkormányzatnak részt kell venni benne, és tartalmaznia kell egy infrastrukturális beruházást, illetve egy olyan tevékenységet, amely a hálózatosodást, a turisztikai együttműködést segíti Szlovákiával, a felvidéki területekkel. Ebben Nyíregyháza önkormányzatát választottuk partnerül, az ő feladatuk kitalálni, hogy milyen nyíregyházi turisztikai attrakciót, műemléket, nevezetes helyet szeretnének felújítani ebben a programban, amely tovább erősíthetné a város és így a vármegye turizmusát is. Ezen már elkezdtek dolgozni a szakemberek, december végéig kell beadnunk a pályázatot – részletezte Seszták Oszkár, és reményét fejezte ki, hogy jövő év elején, a megfelelő döntéshozatal után el tudják kezdeni a tervek megvalósítását.

A vármegyei közgyűlés elnöke szerint a két önkormányzatnak egy a célja, a város turizmusát is úgy lehet fejleszteni, hogyha a vármegyei turisztikai látnivalók, a programajánlat is felzárkózik Nyíregyháza nagyon jól és dinamikusan fejlődő turisztikai kínálatához. Hiszen így a turistáknak is nagyobb választékot lehet nyújtani, ha a városi attrakciók mellett ellátogatnak a vármegyei látnivalókhoz is, mint például a méltán híres tiszadobi Andrássy-kastélyhoz, vagy megteszik kerékpárral a beregi kört.