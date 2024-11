A hajnali fagyok már előjelei a közeledő télnek, november elsején pedig elkezdődött a téli krízisidőszak a hajléktalanellátásban. Az utcán életvitelszerűen tartózkodó emberek ilyenkor nagyobb veszélyben vannak, ezért a Periféria Egyesület szociális munkásai sokkal több időt töltenek az otthon nélkül maradt emberek felkutatásával, s azokra is nagyobb figyelmet fordítanak, akikkel rendszeres kapcsolatban vannak.

A Periféria Egyesület szociális munkásai ételt, forró teát, meleg takarót visznek az otthon nélkül maradtaknak

Fotó: Sipeki Péter, archív

Napi 24 órában

– A krízisautó – élelemmel, forró teával, takaróval, a legszükségesebb gyógyszerekkel felszerelve – már éjjel-nappal működik, és állandó szolgálatra készen áll, ha a napi 24 órában hívható diszpécserszolgálatukhoz jelzés érkezik, hogy valaki bajba került. Mindenkinek segítenek, hogy biztonságban legyen – mondta lapunknak dr. Szoboszlai Katalin. Az egyesület elnöke hozzátette: jelenleg közel 50 hajléktalannal állnak rendszeres kapcsolatban, ők már hosszabb ideje élnek az utcán.

– Őket mindennap felkeressük, megkérdezzük, mire lenne szükségük. Étellel, szükség esetén ruházattal, takaróval látjuk el őket, de természetesen azt is tudják, hogy a Bokréta utcán van az éjjeli menedékhely. Nagyon fontos, hogy minden utcán élő hajléktalant el tudjunk érni, és lehetőségeink szerint szálláshely felé tereljük őket, azonban erre nem kötelezhetjük egyiküket sem, csupán felajánlhatjuk a lehetőséget. Nagyjából ötven olyan fedél nélkül elő emberről tudunk Nyíregyházán, akik ilyenkor sem hajlandóak éjszakára bemenni a menedékhelyre. Egészen addig a szabadban maradnak, amíg nem jönnek a nagyon kemény mínuszok.

– Az utcán élők egyre idősebbek, egyre rosszabb mentális, fizikai és egészségi állapotban vannak, sokan csak kisebb távolságok megtételére képesek. Nekik eljutni a nappali melegedőbe, vagy kimenni az éjjeli menedékhelyre szinte leküzdhetetlen távolság, ezért abban is segítünk nekik, hogy eljussanak az éjjeli menedékhelyre, ha ezt igénylik, azonban azt tapasztaljuk, a legzordabb időjárási viszonyokig erre csekély az esély. Nem mindenki akar bemenni a létesítményekbe, vállalják annak kockázatát, hogy a mínuszokban is a szabad ég alatt maradnak. Ők nem akarnak másokkal együtt éjszakázni a menedékhelyen, mert már elszoktak a közösségi létformáktól, nehezen alkalmazkodnak másokhoz, szociális képességeik megkoptak, ezért nem érzik jól magukat a szálláshelyen, de van, aki azt a pár dolgot félti, amivel még rendelkezik. Az ilyen emberekhez gyakrabban kell eljutnunk, hogy megelőzzünk egy nagyobb bajt – hívta fel a figyelmet dr. Szoboszlai Katalin, aki kéri, ha bárki segítségre szoruló emberről tud a környezetében, vagy ilyet lát az utcán, értesítse a diszpécserszolgálatot, de szólhat mentőknek és a rendőrségnek is.