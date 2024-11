Rekordszámú, több mint 1000 darab pályázatot küldtek be a gyerekek a 2 témakörben. Nyíregyházi óvodák és általános iskolák mellett számos megyei tanintézmény is képviseltette magát, összesen 59 helyről, 928 gyermektől érkezett be pályázat. Nem volt könnyű feladata a zsűrinek a nyertes alkotások kiválasztásánál, hiszen minden kategóriában számos kimagasló minőségű alkotás készült.

„Az volt a célunk ezzel a szemléletformáló aktivitással, hogy felhívjuk a figyelmet a fenntarthatóságra, újrahasznosításra, újrahasználatra és környezetvédelemre. Köszönettel tartozunk a szülőknek és a résztvevő tanintézmények felkészítő tanárainak, hogy fontosnak tartották a témát és inspirálták a gyerekeket. Különösen karácsony előtt nagyon fontos kiemelni az újrahasznosítás fontosságát, például azért, hogy kreatívan és okosan csomagoljuk be az ajándékokat” – emelte ki Petró Árpád, az ÉAK Nonprofit Kft. cégvezetője.

„Várakozáson felüli érdeklődés övezte a pályázati kiírást és sok száz rendkívül kreatív pályamű érkezett be. Nagy öröm számunkra, hogy a Korzó 3. emeletén mától december 8-ig minden beérkezett pályaművet megmutathatunk az érdeklődőknek. Hiszem, hogy a gyermekek tevékenyen hozzájárulhatnak a bolygónk jövőjének alakításához, és az újrahasznosítás témájára egy kicsit mi is ráirányíthattuk a figyelmet” – nyilatkozta Huszta Attila, a Korzó Bevásárlóközpont centermanagere.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen és díjátadón kihirdették a Facebook közönségszavazás győzteseit is, akik hárman összesen 4587 szavazatot gyűjtöttek össze.

Az ÉAK Nonprofit Kft. jóvoltából a környezetvédelmi rajzok közül az első 3 helyezett rajzzal kukásautón is találkozhatnak a nyíregyháziak.