Ingyenes látásvizsgálatot tartanak november 21-én, csütörtökön 12.30 és 14.30 óra között Bökönyben. A helyi művelődési házban szürkehályog-szűrést is végeznek a szakemberek. A vizsgálat akkor is díjmentes, ha valaki nem készíttet szemüveget, a lehetőséggel a környező településeken lakók is élhetnek.

Mint ismeretes, a szürke hályog jellemzően idősebb korban alakul ki; a szemlencse oly mértékű elhomályosodását, elszürkülését jelenti, ami akadályozza, hogy éles kép alakuljon ki a retinán. A homályos látás megnehezíti az olvasást, a vezetést, megváltoztatja a színek érzékelését.