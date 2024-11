– Az önkormányzat dolgozói hajnal óta takarítják a várost, valamint a négy hókotró is elindult 5 óra után, amikor már elérte a hóvastagság azt a szintet, hogy érdemben lehetett takarítani – számolt be hivatalos közösségi oldalán dr. Hosszú József, Újfehértó polgármestere. Arra is rávilágított, az úthálózat hossza, illetve a közlekedési és parkolási morál nem teszi lehetővé, hogy egy-két óra alatt az egész város megtisztuljon, ezért a lakosság és a közlekedők türelmét kérik.