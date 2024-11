A városokban jobb a helyzet

A fenti 40 százalékos arány az EU-s országok között jelentősen szóródik. A legalacsonyabb arányt Finnországban (17%) és Hollandiában (19%) mérték, míg a legmagasabbat Bulgáriában és Romániában (69-69%). Az internetet nem használók 10 százalékos uniós átlaga 1-2 százalék Svédországban, Finnországban, Dániában és Luxemburgban, ezzel szemben 22–25 százalékot ér el Romániában és Bulgáriában. A falun élő 25–64 évesek 51 százalékának vannak súlyos digitális tudásbeli hiányosságai, a városokban e téren sokkal jobb a helyzet (35%). Az EU-ban a munkanélküliek 57 százalékának az alapszinttől is alacsonyabb mértékű a digitális készsége. A munkanélküliek ki vannak zárva a munka közbeni digitális készségek fejlesztésének lehetőségeiből és a munkáltatók által támogatott képzésekből is.

Foglalkozási mobilitás

A foglalkozások között a mezőgazdasági munkások, az ipari dolgozók, a szolgáltatásban és a kereskedelemben foglalkoztatottak s a szakképesítést nem igénylő foglalkozások 75 százaléka alig használ információ-kommunikációs technológia által nyújtott lehetőségeket, míg a menedzserek, az értelmiségiek, a technikusok és a hivatalnokok gyors ütemben sajátítják el e technológia vívmányait, amivel segítik saját karrierfejlődésüket, foglalkozási mobilitásukat és növelik élettartamukat is. Az alulképzettek tovább-, illetve átképzése azért szükséges, hogy lépést tartsanak a világ fejlődésével, a magas fokú digitális készséggel rendelkezőknél pedig a gyorsan változó ismeretek elavulásának megakadályozása a cél. A digitális jártasság segíti a gépi tanulást és a mesterséges intelligencia használatbavételét is. A változások mértékét jelzi, hogy egy év alatt az internethasználók kb. 16 százalékánál a munkaköri feladatok megváltoznak, mert új szoftvert vagy hardvert vezetnek be. A digitális készségek fejlesztésébe bele kell érteni a csoport- orientációt, a kommunikációs készséget, a szervezőképességet, a rugalmasságot, a mobilitási és érzelmi intelligenciát, a motiválhatóságot és a kreativitást is. A digitális készségek megszerzésének egyik legfontosabb feltétele a hozzáférés a számítógéphez és annak használata. Az országok közötti digitális készségekben mért különbségek nagyságának 70 százaléka ennek a két feltételnek az eltéréseire vezethető vissza. Az Eurostat felvétele szerint a 16–74 évesek 42 százaléka használt munkájához számítógépet, laptopot, okostelefont, tabletet vagy más hordozható digitális eszközt, és dolgozott számítógépes környezetben. Az európai munkaerő-állomány 4 százaléka attól szenved, hogy hiányzik a digitális tudása munkája ellátásához. A legnagyobb eltérést a készségigények és készségkínálatok között Észtországban, Svédországban és Szlovéniában mérték (9–11%). Ez azt jelenti, hogy a magas szintű digitális tudás sem eredményez elégedettséget egy országban, ha az igények szintje jóval meghaladja a kínálatot. Magyarországon e téren kicsik az eltérések, középszinten a hiány mértéke csak 2-3 százalék, míg alap- és felső szinten 4-5 százalék. Az aktív dolgozók körében mutatkozó digitális rés mérsékelhető a munka közbeni tanulással, illetve a munkáltatók által szervezett tovább- és átképzésével, akik az oktatás-képzés mellett szervezeti változtatásokban gondolkodnak, a munkafolyamatok átalakításától sem riadnak vissza, a feladatok újraelosztását tervezik, új munkaerőt vesznek fel, kiszervezik a digitális feladatot más munkáltatóhoz, hogy mérsékeljék a rést.