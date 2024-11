Tinta és nádpálca

A barabási népiskola ajtaja minden órában megnyílt a tudásra szomjazó kis- és nagyobb diákok előtt, az érdeklődők pedig alig fértek el az osztályteremben. A szigorú tanítónéni nádpálcával a kezében járt, s kelt, de ezen senki sem lepődött meg, aki ugyanis belépett, egy nagy időugrással az 1900-as évek elején találta magát. A tanítónő egyenként ellenőrizte, mindenki mosott-e kezet és arcot, majd imádkoztak, s csak ezután kezdődhetett el a tanítás – a nebulók igazi tintába mártott lúdtollal jegyezhették le a legfontosabb tudnivalókat. Az újlétai magtárban azt hallhattuk, hogyan gyógyították kisebb-nagyobb bajaikat a szatmári emberek évszázadokkal ezelőtt – erről a napokban egy külön cikket olvashatnak, de annyit elárulunk, voltak meglehetősen bizarr módszereik is...

A gyerekek nagy kedvence, Ravaszdi mester is ellátogatott a skanzenbe, a Batyu Színház jóvoltából ezúttal libás történettel örvendeztette meg a hallgatóságot, a Művészeti Szakgimnázium Táncművészeti tagozatának néptáncos növendékei pedig megmutatták, milyenek voltak a táncmulatságok hosszú-hosszú évtizedekkel ezelőtt: akkor, amikor az ünnepek és jeles napok elképzelhetetlenek voltak tánc nélkül. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak segítségével a nemezelést próbálhatták ki az érdeklődők, a kódfejtő játékban pedig kicsik és nagyok egyaránt próbára tehették tudásukat. Volt falusi vásár, népi játékok, s aki szeretett volna, még gyertyát is önthetett.