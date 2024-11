Hány fajta jelzést képes adni a gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék? Kell kötelező biztosítást kötni a közúti forgalomban használt kerékpárra? Ezekhez hasonló kérdésekre kellett helyesen válaszolniuk péntek délelőtt a Búza téri járókelőknek ahhoz, hogy kitűzőt, biciklis lámpát, láthatósági sapkát vagy -mellényt nyerjenek. A Light Friday játékmestere Szikszai Tihamér alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára volt, ő húzott kérdéskártyákat abban a témakörben, amit a vállalkozó szelleműek kipörgettek a KRESZ keréken.

Light Friday: néhány egyszerű kérdésre kellett válaszolni a járókelőknek, hogy láthatósági eszközöket nyerjenek

Fotó: Bozsó Kata

Light Friday: lámpák, prizmák, villogók

– A rendőrség Light Friday elnevezésű, játékos közlekedésbiztonsági akciója a látni és látszani elv fontosságára hívja fel a figyelmet. Hiába vagyunk lakott területen belül és van sok helyen közvilágítás, egy kerékpáros is kerülhet bármikor olyan helyzetbe, hogy egy vagy több lámpája nem működik, emiatt nehéz vagy szinte lehetetlen időben észrevenni. A láthatósági mellény településen belül nem kötelező, de senki nem tiltja meg, sőt, ősszel és télen, amikor korán sötétedik, erősen ajánljuk, hogy a saját biztonságuk érdekében viseljék – hangsúlyozta Szikszai Tihamér. Kérdésünkre, hogy melyek azok a láthatósági eszközök, amik életmentőnek bizonyulhatnak, elmondta: a gyalogosok a már említett fényvisszaverő mellényen túl hordhatnak magukkal lámpát.

– Nem muszáj kézben tartaniuk, ahogy kerékpárnál sem muszáj a biciklire feltenni, hátizsákon, kabáton is be fogja tölteni a funkcióját, és a jogszabály is engedi. A kerékpárosoknál ez egy kicsit összetettebb: előre fehér vagy kadmiumsárga, hátra pedig piros fényt adó lámpát kell felszerelni. A KRESZ módosítása óta ezek villoghatnak is, illetve bárhol lehetnek, a lényeg, hogy látható legyen a bicikli. Nyilván, hogyha előre teszünk valamilyen fényforrást, az esetleges úthibákat is észrevesszük még időben. A lámpák mellett előre fehér vagy kadmiumsárga, hátra pedig piros színű fényvisszaverő prizmát kell felszerelni. Ezeken felül az első keréken minimum két, egymással szimmetrikusan elhelyezett narancssárga prizma biztosítja, hogy oldalról is jól látható legyen a kerékpár. Ez a minimum követelmény, de gondolom, minél jobban meg van világítva a jármű, annál könnyebb észrevenni és elkerülni a balesetet – jegyezte meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára.